Explozia petardei, aruncată din sectorul rezervat suporterilor milanezi, l-a rănit la picior pe portarul Emil Audero, care a avut nevoie de câteva minute pentru a-și reveni, dar a continuat să joace până la finalul partidei.

„Condamn cu fermitate acest gest nesăbuit și total antisportiv”, a declarat Giuseppe Marotta, președintele Inter Milano. „În toți anii carierei mele, nu am văzut niciodată așa ceva. Sunt convins că toți suporterii împărtășesc părerea mea; avem și datoria de a promova cultura, nu puteam prevedea asta. Datorită profesionalismului său (al lui Audero), am putut termina meciul fără incidente” , a adăugat acesta.

Autoritățile au reținut suporterul suspectat că a aruncat petarda, după ce acesta a fost internat în spital din cauza rănilor suferite. Explozia a avut ca rezultat pierderea a trei degete ale acestuia, ceea ce a facilitat identificarea sa de către polițiști.

Tensiunile au continuat și după meci, în gara din Cremona, în jurul orei 22.30. Aici, au avut loc ciocniri între ultrașii milanezi și forțele de ordine, generând panică printre călătorii neimplicați în confruntări.

🥺 This is the scary moment @Inter's match at @USCremonese is halted after home 'keeper Emil Audero is hit by a flare | 🎥 Full H/L 👉🏻 https://t.co/6bEAiJZ2pf pic.twitter.com/CQNYbqhkPa — beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) February 2, 2026

Deși meciul s-a încheiat fără alte incidente majore datorită intervenției portarului Audero, Inter Milano riscă sancțiuni severe, inclusiv posibile amenzi și interdicții pentru fanii săi la deplasări. Există și posibilitatea ca tribunele stadionului propriu să fie închise la meciurile următoare, ca măsură suplimentară împotriva comportamentului nesportiv al suporterilor.

