Explozia petardei, aruncată din sectorul rezervat suporterilor milanezi, l-a rănit la picior pe portarul Emil Audero, care a avut nevoie de câteva minute pentru a-și reveni, dar a continuat să joace până la finalul partidei.

„Condamn cu fermitate acest gest nesăbuit și total antisportiv”, a declarat Giuseppe Marotta, președintele Inter Milano. „În toți anii carierei mele, nu am văzut niciodată așa ceva. Sunt convins că toți suporterii împărtășesc părerea mea; avem și datoria de a promova cultura, nu puteam prevedea asta. Datorită profesionalismului său (al lui Audero), am putut termina meciul fără incidente” , a adăugat acesta.

Autoritățile au reținut suporterul suspectat că a aruncat petarda, după ce acesta a fost internat în spital din cauza rănilor suferite. Explozia a avut ca rezultat pierderea a trei degete ale acestuia, ceea ce a facilitat identificarea sa de către polițiști.

Tensiunile au continuat și după meci, în gara din Cremona, în jurul orei 22.30. Aici, au avut loc ciocniri între ultrașii milanezi și forțele de ordine, generând panică printre călătorii neimplicați în confruntări.

Deși meciul s-a încheiat fără alte incidente majore datorită intervenției portarului Audero, Inter Milano riscă sancțiuni severe, inclusiv posibile amenzi și interdicții pentru fanii săi la deplasări. Există și posibilitatea ca tribunele stadionului propriu să fie închise la meciurile următoare, ca măsură suplimentară împotriva comportamentului nesportiv al suporterilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șofer aruncat cu tot cu centura de siguranță 40 de metri din mașină, găsit mort pe câmp de polițiștii care-l urmăreau, în Germania
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul momentului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul momentului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
GSP.RO
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Avantaje.ro
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Un șofer cu Tesla Cybertruck a fost oprit de Poliție la Lugoj și a aflat că nu avea voie să conducă mașina din cauza Codului Rutier din România
Știri România 14:39
Un șofer cu Tesla Cybertruck a fost oprit de Poliție la Lugoj și a aflat că nu avea voie să conducă mașina din cauza Codului Rutier din România
Sanador: Tehnologie în premieră în România, țara în care 8 bărbați mor zilnic de cancer de prostată
Știri România 14:06
Sanador: Tehnologie în premieră în România, țara în care 8 bărbați mor zilnic de cancer de prostată
Parteneri
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Adevarul.ro
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Fosta rivală a Simonei Halep divorțează după 10 ani de relație. Au apărut zvonuri despre o infidelitate
Fanatik.ro
Fosta rivală a Simonei Halep divorțează după 10 ani de relație. Au apărut zvonuri despre o infidelitate
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Cum au fost surprinși Horia Brenciu și Dan Negru în avion. Cântărețul l-a numit pe prezentator „unul dintre «bătrânii» televiziunii din țara asta”
Stiri Mondene 14:37
Cum au fost surprinși Horia Brenciu și Dan Negru în avion. Cântărețul l-a numit pe prezentator „unul dintre «bătrânii» televiziunii din țara asta”
Ce spune Marina Dina despre Călin Donca și Roxana Condurache după ce a părăsit Survivor România 2026: „Subiect discutat frecvent”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:37
Ce spune Marina Dina despre Călin Donca și Roxana Condurache după ce a părăsit Survivor România 2026: „Subiect discutat frecvent”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
ObservatorNews.ro
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Libertateapentrufemei.ro
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Regina Mary a Danemarcei, apariție lăudată la finala Campionatului European de handbal masculin
GSP.ro
Regina Mary a Danemarcei, apariție lăudată la finala Campionatului European de handbal masculin
Parteneri
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax.ro
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Redactia.ro
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Politică 01 feb.
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Politică 01 feb.
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
Fanatik.ro
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online