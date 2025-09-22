Horia Tecău la Impact Bucharest 2025: De la campion la antreprenor în tenis

Acest proiect, pe care îl numește Mindset Match, nu se limitează doar la aspectele tehnice. El își propune să ofere o gamă largă de servicii, de la pregătire fizică, nutriție și mental coaching, până la consiliere pentru părinți. Tecău dorește să reunească sub același acoperiș specialiști de top cu care a lucrat de-a lungul carierei sale, pentru a oferi copiilor români toate instrumentele necesare pentru a deveni campioni, atât pe teren, cât și în afara lui.

Platforma va include evenimente, masterclass-uri și tabere, având ca scop final crearea unui centru fizic unde tinerii sportivi să beneficieze de atenție și profesionalism în fiecare zi. Fostul tenisman a remarcat că în România există mulți copii talentați, dar ruptura se produce adesea la nivel de susținere și îndrumare, nu doar financiară, ci și din punct de vedere al cunoștințelor specifice, cum ar fi odihna, nutriția și reziliența psihică.

Antreprenoriatul reprezintă o nouă provocare pentru el, dar o abordează cu aceeași pasiune ca și pe sportul de performanță. El se vede peste cinci ani în centrul său, colaborând cu echipa sa pentru a crea noi metode de antrenament și a-i susține pe viitorii campioni. Horia Tecău își dorește să aibă o influență pozitivă și să-i ajute pe tineri să-și descopere și să-și atingă potențialul, trăindu-și visul.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Impact Bucharest 2025 a arătat că capitala României a devenit un centru cheie și un loc de întâlnire pentru liderii din Europa Centrală. Este un loc unde se formează parteneriate, se iau decizii strategice și se conturează viitorul economic al regiunii.

Ringier a fost partener strategic al ediției din acest an a Impact Bucharest.

Parteneriat Media: Impact Bucharest

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE