INTERVIU | Un preot român este patronul unei echipe de fotbal din SUA. Timotei Sas conduce Biserica și clubul din Duluth

Fotbalul și Biserica fac casă bună. La peste 8.000 de kilometri, preotul român creștin ortodox Timotei Sas (45 de ani), stabilit de 20 de ani în Statele Unite ale Americii, a înființat în 2015 o echipă de fotbal în orașul Duluth, Minnesota.

Timothy Sas sau Tim, cum îi spun americanii, s-a născut în Simeria, județul Hunedoara, pe 16 aprilie 1973, a crescut la Timișoara și a plecat din țară în 1989.

Înainte de a se stabili în SUA, Timotei Sas a mai trăit în Suedia și Canada.

„Din cauza persecuției crescute din partea regimului comunist, părinții mei au părăsit România în iulie 1988 și au ajuns într-o tabără de refugiați din Suedia. Ei au fost bine primiți acolo, și prin harul și mila lui Dumnezeu noi, copiii, ne-am reunit în februarie 1989. După doar un an în Suedia, ne-am mutat în ianuarie 1990 în Vancouver, Canada, unde tatăl meu a devenit pastor la una dintre bisericile ortodoxe române. În august 1998, m-am mutat la Winona, Minnesota, iar din aprilie 2005, la Duluth”, povestește Timotei Sas, căsătorit și tatăl a patru fete.

Libertatea a realizat un amplu interviu cu preotul-patron, care a jucat mijlocaș ofensiv și a fost antrenor la echipa pe care o conduce.

Libertatea: Cum ați înființat echipa de fotbal Duluth FC și de ce?

Timotei Sas: Am înființat Duluth Football Club în anul 2015 împreună cu o mână de enoriași din parohia unde slujesc și cu alți prieteni din cartierul unde locuiesc și după puțin timp a devenit un club mai mare. Intenția a fost pur și simplu să jucăm fotbal împreună într-un anturaj sănătos cu prieteni, fără înjurături, fără certuri între jucători, cu adversarii sau cu arbitrii și fără a exagera cu alcoolul. Prin imboldul unor prieteni, am intrat într-o ligă regională în 2016, unde am avut rezultate foarte bune, iar în anul 2017 am promovat în liga națională, National Premier Soccer League.

Din ce bani este finanțată echipa?

Inițial, echipa a fost finanțată dintr-o mică investiție personală, iar acum bugetul, aproximativ 80.000 de dolari, este realizat prin sponsori financiari, sponsori de servicii, vânzări la magazin, bilete și abonamente. Clubul nostru dă zeciuială (10%) din venitul obținut din vânzarea biletelor, ca donație la diferite organizații nonprofit pentru ajutorarea săracilor din orașul nostru Duluth.

„Nu am fost destul de bun pentru Premier League”

Care este legătura dumneavoastră cu fotbalul?

Prima mea fotografie cu mingea de fotbal la picior este de când aveam doar 10 luni. Mi-a plăcut foarte mult fotbalul și am avut ocazia să evoluez bine. Născut la Simeria, Hunedoara, și crescut la Timișoara, unde am fost permanent cu mingea la picior și le-am făcut mult păr alb părinților (râde). Am jucat fotbal și după ce ne-am stabilit în Canada și în SUA. În timpul facultății am jucat la nivel semiprofesionist și am avut de două ori ocazia să avansez, însă este clar că nu am fost destul de bun pentru un contract în Premier League sau Bundesliga (râde). Am jucat ca atacant și mijlocas ofensiv.

Cum ați ajuns la Duluth?

Am ajuns la Duluth, fiind numit preot paroh la Biserica Sfinților Apostoli, aici în centrul orașului.

Cum se împacă postura de preot cu fotbalul?

Foarte bine, pentru că nu îmi permit să schimb prioritățile vieții. Eu sunt preot creștin ortodox și aceasta îmi este chemarea în care slujesc. Ca om dedicat slujii lui Dumnezeu și Bisericii, eu mă găsesc în nenumărate situații în care să pot fii de folos oamenilor. Cu toate că îmi place foarte mult fotbalul, în special creativitatea atletică, pe care fotbalul o necesită, de fapt, eu mă străduiesc să slujesc oamenilor spre binele lor sufletesc. Acest club este pur si simplu numai un alt mod de a ajuta oamenii.

Cum sunteți privit la stadion de oamenii din comunitate?

Foarte bine, slavă Domnului, în special știind că acest club a fost fondat de cinci bărbați din parohia noastră. Chiar și acum avem trei persoane, inclusiv eu, care suntem în conducerea clubului Duluth FC.

Jucători amatori, antrenori profesioniști

Ce statut au fotbaliștii care joacă la Duluth?

Duluth FC joacă în liga NPSL, care este cel mai înalt nivel după liga profesionistă. Noi avem numai jucători amatori. Mulți sunt studenți, alții lucrează în servicii foarte variate: zugravi, constructori, antrenori, manageri în diferite industrii, software, ingineri. Sunt la acest nivel și câteva echipe semiprofesioniste sau formate numai din jucători profesioniști, cum ar fi Miami FC, cu care am jucat anul trecut în semifinala națională. La Duluth FC sunt bineveniți jucători de orice religie sau fără religie. Toți participă la acțiuni de ajutorare a celor săraci.

Le oferiți jucătorilor prime pentru victorie?

Nu, însă noi le plătim toate cheltuielile, asigurarea medicală și echipamentul.

Câte antrenamente fac pe săptămână?

Cinci zile pe săptămână cu toată echipa și pe lângă acestea, fiecare are prescris antrenament cu greutăți, flexibilitate și rezistență.

Antrenorii sunt plătiți?

Da, antrenorii sunt plătiți, pentru că ei lucrează zilnic în timpul sezonului.

Este fan ASU Poli și al naționalei României

Urmăriți fotbalul din România?

Nu am suficient timp să urmăresc fotbalul din România, însă urmăresc echipa națională, desigur.

Sunteți fanul vreunei echipe românești?

Fiind crescut în Timișoara, în anii ’70 și ’80, vă dați seama că Poli este echipa mea favorită din România. Eu susțin hotărât ASU Politehnica Timișoara, sunt deținător de card și sunt membru în ”Poli of America Supporters Group”, condus de Narcis Drăgan din California. Narcis ne organizează și ne ține foarte bine informați aici peste Ocean.

Cum trăiți meciurile echipei naționale a României?

Cu foarte multe emoții! Vă închipuiți ce fericire a fost la World Cup 1994 din USA, când naționala noastră se mândrea cu ”Generația de aur”, condusă de ”regele” Gică Hagi!!! A fost minunat. Și se pare că ”prințul” Ianis Hagi avansează frumos pe urmele tatălui său. Ianis are toate șansele să ajungă superstar. Sper ca Hagi bătrânul să-l plaseze undeva în Germania sau Olanda, pentru un an sau doi, și după aceea în Premier League, Serie A sau LaLiga. Avem foarte mulți tineri cu perspective foarte bune. Sper să rămână serioși și concentrați în propria lor creștere ca fotbaliști, dar și ca oameni.

„Politica fotbalului din România lasă de dorit”

Ce impresie aveți despre selecționerul Cosmin Contra?

A fost un jucător superb, iar când juca, urmăream mult mai atent fotbalul din Europa. Pe lângă aptitudinile atletice, Contra a fost un jucător foarte deștept pe teren. Mi-a plăcut foarte mult. Ca și antrenor/manager de club a avut niște succese, însă a fi selecționer este un lucru complet diferit. Eu sper ca FRF să-i dea ocazia să construiască un sistem pentru echipa națională. După observațiile mele, politica fotbalului din România lasă de dorit. Nu vreau să mă extind, pentru că nu-mi permit să comentez asupra unor lucruri care le cunosc prea puțin. Sunt convins că tu ai putea să conduci un întreg interviu pe această temă aparte (râde).

Ați fost vara trecută în România. Cum ați regăsit țara?

De obicei, eu vorbesc prea mult, însă când e vorba de dragostea pentru țară, nu am cuvinte suficiente și adecvate. Mi-a plăcut nespus de mult. Sunt atâtea locuri care-mi inspiră și mai multă dragoste pentru țara mea și poporul meu. Multe aspecte au fost frumoase, dar am întâlnit și unele puțin dezamăgitoare. Această dezamăgire nu-mi dă însă motiv de a fi supărat. Din contră, mă gândesc cât de adâncă este durerea oamenilor care au ajuns în acele stări precaute. Totuși, au fost mai multe lucruri frumoase și abia aștept să revin, pentru că bunul Dumnezeu ne-a înzestrat, pe noi, românii, cu o podoabă de țară.

Mesaj pentru politicienii români

Ce mesaj le-ați transmite celor care conduc România?

Văd că m-ați condus într-un mod de interviator expert către un subiect care nu doream să-l dezbat. Eu sunt convins că nimeni nu vrea răul țării proprii, însă nu sunt convins că toți politicienii pun binele țării și al poporului deasupra binelui personal. Am putut vedea în mod direct că unele orașe au primari superbi, în special orașele Transilvaniei. Mă bucur nespus. Îi rog pe cei care conduc România să se ghideze începând cu următoarele considerații: 1. Dovedește dragoste pentru fiecare suflet; 2. Respectă istoria și tradiția poporului; 3. Învață de la alte popoare, însă nu uita că rădăcinile românești sunt cele pe care creștem.

Vă rugați și pentru românii rămași în țară?

Fără discuție, zilnic mă rog pentru țara mea, pentru oamenii de acolo, pentru cei din Basarabia, Republica Moldova, precum și teritoriile mici care azi nu mai sunt în hotarele acestor două republici care formează țara noastră.

Belodedici, Zidane, Mitriță

Revenind la fotbal, ce fotbalist român vă place? Dar străin?

Hmmmm, sunt multi fotbaliști români care mi-au plăcut. Deja l-am menționat pe Contra. Desigur, Gheorghe Hagi este printre primii, însă favoritul meu este Miodrag Belodedici. Dintre străini, m-a fascinat Zinedine Zidane. Acum îmi place, fără discuție, Lionel Messi. Dintre cei tineri sunt impresionat de americanul Christian Pulisici de la Dortmund, care va merge la Chelsea sezonul următor.

Ce șanse are Alexandru Mitriță la New York City?

Dacă rămâne serios și se folosește de toate oportunitățile de dezvoltare atletică din SUA, are șanse să devină excepțional.

„Gigi Becali, reacții în conflict cu dărnicia sa”

Ce impresie aveți despre patronul Stelei, Gigi Becali?

Hahahaha – la întrebarea asta chiar că nu m-am așteptat. Evident că nu am cum să-l cunosc personal, deci nu vreau să-mi fie luat în nume de rău ceea ce spun, însă din ceea ce pot vedea pe internet, domnul Becali, pe de o parte, este foarte darnic și plin de dragoste de a ajuta oameni nevoiași, o virtute creștinească desigur, dar pe de altă parte observ reacții și afirmații care se pare să fie în conflict cu dărnicia sa. Sper ca dânsul să aibă multe zile pline de sănătate și seninătate de discernământ.

Preoteasa joacă tenis. E fan Halep

Urmăriți meciurile Simonei Halep?

Da, și mă bucur să văd ascensiunea ei. Urmărim în casă tenisul, în special pe Simona Halep, pentru că preoteasa joacă tenis și este din părinți constănțeni (râde). Deci, după cum vedeți, și dacă nu mi-ar plăcea tenisul, tot l-aș urmări (râde).

