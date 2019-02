Cristi Borcea oferă declarația începutului de an în lumea milionarilor României: „Mi se face rău în Maybach!”

Dar ex-dinamovistul nu e impresionat. Iar declarația, oferită Libertății, este boom-ul începutului de 2019!

„Eu am avut extrem de multe mașini de la Audi, care rămân preferatele mele. Am avut și BMW înainte, am și Mercedes, dar cel mai bine mă simt în A8-ul meu. În Maybach mă ia cu amețeală, pe cuvânt! Nu-mi place, nu mă simt foarte bine”, a mărturisit deunăzi Borcea pentru Libertatea.

Patrick, fiul cel mare, îi alege mașinile

Omul de afaceri de 49 de ani a povestit amuzat cum fiul său cel mare, Patrick, este cel care-i influențează alegerile, tânărul fiind posesorul unui Porsche Panamera de toată frumusețea, ediție limitată. De obicei, Patrick mi le alege. «Uite, tati, asta e cool, asta e bună! Și-așa mai departe!». Eu m-am obișnuit în genul de mașini în care am tot mers în ultimii ani, să am confort, dar fără să fie navă spațială. Câte mașini am avut în viață? Hmm, habar n-am, cred că peste 20. Până la urmă, în ciuda faimei și-a confortului, sunt niște obiecte, a comentat ex-dinamovistul.

Eu sunt pe genul clasic, tocmai de aceea am rămas fanul Radio Romantic sau al muzicii blues ori Frank Sinatra. Tocmai de aceea îmi plac și mașinile cu care am fost obișnuit de mai multă vreme' a mai spus afaceristul.

Până să treacă la un alt automobil de lux cu care să înlocuiască Maybach-ul negru, cu inserții argintii, Borcea așteaptă zilele viitoare să fie din nou tată. Soția sa, Valentina, îi va aduce pe lume fetițele gemene, după ce cuplul mai are un băiat împreună, pe Milan.

