Ion Țiriac cântă prohodul sportului românesc. Fostul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român a declarat, miercuri seara, că sportul românesc „stă extraordinar de rău” și că acum toți trebuie „să ne gândim cu tristețe unde am fost și unde suntem”.

„Trebuie să ne gândim cu tristețe unde am fost în sport și unde suntem acum. Pentru că stăm extraordinar de rău. De la 30 de medalii la Jocurile Olimpice în 20 de ani am ajuns la 3 medalii (n.r. — 5 medalii la JO 2016). Vina e a noastră, a celor care am condus și conducem sportul românesc pentru că nu am reușit să îi convingem pe cei care ne conduc să investească în sport și în sănătate”, a spus fostul tenisman, prezent miercuri la gala organizată de Asociația Presei Sportive (APS) cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înființare.

Țiriac nu este de părere că tenisul românesc merge bine. „Nu știu dacă Halep este cea mai bună sportivă a României, dar e de departe cea mai populară româncă din cauza sportului pe care îl practică. Dar tenisul românesc nu merge bine. Ar merge bine dacă am avea și la băieți 10 sportivi în primii 200 în lume. Dar acolo stăm foarte prost”, a adăugat magnatul, citat de Agerpres.

Fostul tenisman a precizat că nu a primit niciun răspuns la petiția trimisă către Guvernul României pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv. „Nu am noutăți despre Arenele BNR. Au trecut cele 30 de zile de când noi am semnat acea petiție, dar nu am primit niciun răspuns de la niciun organism al statului. Așa că vom merge la tribunal așa cum am zis atunci”, a precizat Țiriac.

La 10 octombrie, mai mulți foști și actuali jucători de tenis, printre care se numără Ion Țiriac, Ilie Năstase și Simona Halep au făcut o petiție către Guvernul României pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Băncii Naționale a României către statul român, pentru a putea fi modernizată și folosită.