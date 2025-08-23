Cine este starul tenisului care a ajuns miliardar

Roger Federer, fostul star al tenisului, a devenit miliardar, conform unei estimări recente a Forbes. Cu o avere netă de 1,1 miliarde de dolari, Roger Federer se alătură unui grup select de doar șapte sportivi de elită care au atins acest statut financiar.

Sursa principală a averii lui Federer provine din contractele sale de sponsorizare lucrative și din participația sa semnificativă în compania elvețiană de încălțăminte și îmbrăcăminte On. Roger Federer a câștigat aproximativ un miliard de dolari (înainte de taxe și comisioanele agenților) din sponsorizări, apariții și alte activități de afaceri în timpul carierei sale de tenis.

Cum a ajuns Federer miliardar?

Cariera de tenis a lui Federer a fost remarcabilă. În cei 24 de ani petrecuți în circuitul ATP, el a petrecut 310 săptămâni ca jucător numărul unu mondial la simplu și a câștigat 103 turnee. Premiile în bani obținute de-a lungul carierei sale se ridică la aproape 131 de milioane de dolari, al treilea cel mai mare total din istoria tenisului.

Însă succesul financiar al lui Federer a depășit cu mult câștigurile din tenis. Portofoliul său de sponsori a inclus branduri de lux precum Lindt, Mercedes-Benz, Rolex și Moët & Chandon. Aceste parteneriate au consolidat imaginea sa de sportiv elegant și sofisticat.

Un moment-cheie în ascensiunea financiară a lui Federer a fost semnarea unui contract de îmbrăcăminte cu Uniqlo în 2018, pentru o sumă raportată de 300 de milioane de dolari pe zece ani. Acest acord i-a permis lui Federer să exploreze și alte oportunități de sponsorizare pentru încălțăminte.

Cum a devenit miliardar Roger Federer

În 2019, Federer a făcut o mișcare strategică devenind acționar la On, o companie elvețiană de încălțăminte sportivă. Conform Forbes, Federer deține o participație de aproximativ 3% în On, care acum are o capitalizare de piață de aproape 15 miliarde de dolari.

Marc Maurer, fost co-CEO al On, a declarat pentru Forbes: „Roger a fost acceleratorul. Practic, am vrut să deschidem ușa, și eram clari că tenisul este următorul sport. Am fost foarte norocoși că Roger s-a îmbarcat în această misiune împreună cu noi”.

Federer a cofondat compania de management Team8 în 2013 și a creat Laver Cup, un turneu anual de tenis pe echipe, în 2017. Evenimentul s-a dovedit profitabil și se așteaptă ca ediția din 2024 să genereze venituri de peste 20 de milioane de dolari din sponsorizări și bilete.

În 2021, Federer a participat la o rundă de finanțare pentru NotCo, o companie chiliană care dezvoltă alimente pe bază de plante. Această investiție ar putea aduce beneficii semnificative în viitor.

Veniturile din publicitate ale celebrului sportiv

Chiar și după retragerea sa din tenisul profesionist în septembrie 2022, Federer rămâne un ambasador de brand extrem de valoros. El continuă să lucreze cu peste zece parteneri din perioada sa activă, inclusiv NetJets, Oliver Peoples și UBS.

Popularitatea lui Federer pe rețelele sociale este impresionantă, cu 43,5 milioane de urmăritori pe Facebook, Instagram și X (fostul Twitter). Mai important, rata sa de angajament pe aceste platforme în ultimii trei ani a fost de 2,3%, depășind semnificativ pe cea a rivalilor săi Novak Djokovic (1,2%) și Rafael Nadal (0,5%).

Lisa Delpy Neirotti, directorul programului de management sportiv la Universitatea George Washington, comentează despre valoarea lui Federer ca ambasador de brand: „Cred că este durabilă. Cred că va putea să o susțină”.

Federer, miliardar, deși s-a retras din tenis

Ascensiunea lui Roger Federer la statutul de miliardar este rezultatul unei cariere sportive excepționale, combinată cu o strategie de afaceri inteligentă și o imagine de brand puternică. Investițiile sale inspirate, în special în On, au jucat un rol crucial în atingerea acestui reper financiar.

Chiar și după retragerea din tenis, Federer continuă să fie o forță în lumea afacerilor și a marketingului sportiv. Popularitatea sa durabilă și apelul său la brandurile de lux sugerează că influența sa financiară va persista mult timp după ce ultima sa minge de tenis a fost lovită.

Prin realizările sale, Federer se alătură unui grup select de sportivi miliardari, demonstrând că succesul în sport poate fi un trambulină pentru realizări financiare extraordinare. Povestea sa servește ca inspirație pentru atleții actuali și viitori care aspiră să își transforme talentul sportiv în succes de afaceri pe termen lung.

Cariera impresionantă în tenis

Federer s-a născut pe 8 august 1981, în Basel. A fost clasat pe locul 1 mondial la simplu de Asociația Profesioniștilor din Tenis (ATP) timp de 310 săptămâni, inclusiv un record de 237 de săptămâni consecutive. Federer a câștigat 103 titluri ATP, dintre care 20 sunt titluri de Grand Slam, printre care un record de 8 titluri la Wimbledon și 5 la US Open.

Cariera sa a fost marcată de rivalități celebre cu Rafael Nadal și Novak Djokovic, cei trei fiind cunoscuți sub numele de „Big Three” în tenisul masculin.

A început să joace tenis la o vârstă fragedă, devenind campion junior la Wimbledon în 1998, iar primul său titlu major a câștigat la Wimbledon în 2003. Roger Federer s-a retras oficial din tenis în 2022.

