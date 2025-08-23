Cine este starul tenisului care a ajuns miliardar

Roger Federer, fostul star al tenisului, a devenit miliardar, conform unei estimări recente a Forbes. Cu o avere netă de 1,1 miliarde de dolari, Roger Federer se alătură unui grup select de doar șapte sportivi de elită care au atins acest statut financiar.

Sursa principală a averii lui Federer provine din contractele sale de sponsorizare lucrative și din participația sa semnificativă în compania elvețiană de încălțăminte și îmbrăcăminte On. Roger Federer a câștigat aproximativ un miliard de dolari (înainte de taxe și comisioanele agenților) din sponsorizări, apariții și alte activități de afaceri în timpul carierei sale de tenis.

Cum a ajuns Federer miliardar?

Cariera de tenis a lui Federer a fost remarcabilă. În cei 24 de ani petrecuți în circuitul ATP, el a petrecut 310 săptămâni ca jucător numărul unu mondial la simplu și a câștigat 103 turnee. Premiile în bani obținute de-a lungul carierei sale se ridică la aproape 131 de milioane de dolari, al treilea cel mai mare total din istoria tenisului.

Însă succesul financiar al lui Federer a depășit cu mult câștigurile din tenis. Portofoliul său de sponsori a inclus branduri de lux precum Lindt, Mercedes-Benz, Rolex și Moët & Chandon. Aceste parteneriate au consolidat imaginea sa de sportiv elegant și sofisticat.

O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”
Recomandări
O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

Un moment-cheie în ascensiunea financiară a lui Federer a fost semnarea unui contract de îmbrăcăminte cu Uniqlo în 2018, pentru o sumă raportată de 300 de milioane de dolari pe zece ani. Acest acord i-a permis lui Federer să exploreze și alte oportunități de sponsorizare pentru încălțăminte.

Cum a devenit miliardar Roger Federer

În 2019, Federer a făcut o mișcare strategică devenind acționar la On, o companie elvețiană de încălțăminte sportivă. Conform Forbes, Federer deține o participație de aproximativ 3% în On, care acum are o capitalizare de piață de aproape 15 miliarde de dolari.

Marc Maurer, fost co-CEO al On, a declarat pentru Forbes: „Roger a fost acceleratorul. Practic, am vrut să deschidem ușa, și eram clari că tenisul este următorul sport. Am fost foarte norocoși că Roger s-a îmbarcat în această misiune împreună cu noi”.

Federer a cofondat compania de management Team8 în 2013 și a creat Laver Cup, un turneu anual de tenis pe echipe, în 2017. Evenimentul s-a dovedit profitabil și se așteaptă ca ediția din 2024 să genereze venituri de peste 20 de milioane de dolari din sponsorizări și bilete.

În 2021, Federer a participat la o rundă de finanțare pentru NotCo, o companie chiliană care dezvoltă alimente pe bază de plante. Această investiție ar putea aduce beneficii semnificative în viitor.

Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
Recomandări
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv

Veniturile din publicitate ale celebrului sportiv

Chiar și după retragerea sa din tenisul profesionist în septembrie 2022, Federer rămâne un ambasador de brand extrem de valoros. El continuă să lucreze cu peste zece parteneri din perioada sa activă, inclusiv NetJets, Oliver Peoples și UBS.

Popularitatea lui Federer pe rețelele sociale este impresionantă, cu 43,5 milioane de urmăritori pe Facebook, Instagram și X (fostul Twitter). Mai important, rata sa de angajament pe aceste platforme în ultimii trei ani a fost de 2,3%, depășind semnificativ pe cea a rivalilor săi Novak Djokovic (1,2%) și Rafael Nadal (0,5%).

Lisa Delpy Neirotti, directorul programului de management sportiv la Universitatea George Washington, comentează despre valoarea lui Federer ca ambasador de brand: „Cred că este durabilă. Cred că va putea să o susțină”.

Federer, miliardar, deși s-a retras din tenis

Ascensiunea lui Roger Federer la statutul de miliardar este rezultatul unei cariere sportive excepționale, combinată cu o strategie de afaceri inteligentă și o imagine de brand puternică. Investițiile sale inspirate, în special în On, au jucat un rol crucial în atingerea acestui reper financiar.

Chiar și după retragerea din tenis, Federer continuă să fie o forță în lumea afacerilor și a marketingului sportiv. Popularitatea sa durabilă și apelul său la brandurile de lux sugerează că influența sa financiară va persista mult timp după ce ultima sa minge de tenis a fost lovită.

Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. Gestul lui Putin care l-a înfuriat pe președintele american
Recomandări
Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. Gestul lui Putin care l-a înfuriat pe președintele american

Prin realizările sale, Federer se alătură unui grup select de sportivi miliardari, demonstrând că succesul în sport poate fi un trambulină pentru realizări financiare extraordinare. Povestea sa servește ca inspirație pentru atleții actuali și viitori care aspiră să își transforme talentul sportiv în succes de afaceri pe termen lung.

Cariera impresionantă în tenis

Federer s-a născut pe 8 august 1981, în Basel. A fost clasat pe locul 1 mondial la simplu de Asociația Profesioniștilor din Tenis (ATP) timp de 310 săptămâni, inclusiv un record de 237 de săptămâni consecutive. Federer a câștigat 103 titluri ATP, dintre care 20 sunt titluri de Grand Slam, printre care un record de 8 titluri la Wimbledon și 5 la US Open.

Cariera sa a fost marcată de rivalități celebre cu Rafael Nadal și Novak Djokovic, cei trei fiind cunoscuți sub numele de „Big Three” în tenisul masculin.

A început să joace tenis la o vârstă fragedă, devenind campion junior la Wimbledon în 1998, iar primul său titlu major a câștigat la Wimbledon în 2003. Roger Federer s-a retras oficial din tenis în 2022.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Doi oameni au murit înecați în lacul Snagov, surprinși de furtuna puternică. Autoritățile avertizaseră populația prin Ro-Alert
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Viva.ro
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
gsp
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
GSP.RO
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
E gata! Se transferă Ianis Hagi: ce salariu va avea la noua echipă
GSP.RO
E gata! Se transferă Ianis Hagi: ce salariu va avea la noua echipă
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Bilanțul furtunilor care au făcut prăpăd în 18 județe și în București: trei persoane au murit, peste 200 de copaci au fost prăbușiți la pământ
Știri România 12:50
Bilanțul furtunilor care au făcut prăpăd în 18 județe și în București: trei persoane au murit, peste 200 de copaci au fost prăbușiți la pământ
Unul dintre complicii lui Emil Gânj a fost prins în Germania. Criminalul din Mureș, de negăsit de aproape două luni
Știri România 12:34
Unul dintre complicii lui Emil Gânj a fost prins în Germania. Criminalul din Mureș, de negăsit de aproape două luni
Parteneri
Muncitori români și nepalezi, bătaie parte în parte într-o fabrică din Baia Mare
Adevarul.ro
Muncitori români și nepalezi, bătaie parte în parte într-o fabrică din Baia Mare
Cine este bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său de 13 ani în lacul Snagov, în timpul ciclonului care a lovit România. Avea o meserie respectată
Fanatik.ro
Cine este bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său de 13 ani în lacul Snagov, în timpul ciclonului care a lovit România. Avea o meserie respectată
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Mădălin Ionescu, confesiuni neașteptate înainte de ziua de naștere: „S-au produs rupturi”. Anunțul făcut despre familia sa
Stiri Mondene 11:55
Mădălin Ionescu, confesiuni neașteptate înainte de ziua de naștere: „S-au produs rupturi”. Anunțul făcut despre familia sa
Cum a reușit Gheorghe Visu să slăbească aproape 30 de kilograme pentru un rol. „Nu mâncam roșii, nu mâncam ardei roșii”
Stiri Mondene 11:44
Cum a reușit Gheorghe Visu să slăbească aproape 30 de kilograme pentru un rol. „Nu mâncam roșii, nu mâncam ardei roșii”
Parteneri
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Elle.ro
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Unica.ro
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
ObservatorNews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.ro
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax.ro
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
StirileKanalD.ro
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Wowbiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Wowbiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
Furtunile au făcut ravagii în România! Un tânăr a murit în încercarea de a se adăposti, iar alți doi oameni au fost găsiți fără suflare în lacul Snagov
KanalD.ro
Furtunile au făcut ravagii în România! Un tânăr a murit în încercarea de a se adăposti, iar alți doi oameni au fost găsiți fără suflare în lacul Snagov

Politic

Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”
Politică 08:29
Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”
Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Politică 22 aug.
Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Parteneri
Parcările „albastre” din București: scrie 5 lei pe oră, dar mulți plătesc peste 6 lei. Unde ajunge diferența de bani
Spotmedia.ro
Parcările „albastre” din București: scrie 5 lei pe oră, dar mulți plătesc peste 6 lei. Unde ajunge diferența de bani
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Fanatik.ro
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului