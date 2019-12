De Ciprian Iana,

De această dată, ”Amiralul flotei românești” a ales să-și petreacă sărbătorile de iarnă în cadrul de vis al Maramureșului.

”Maramureș, plai cu flori, mândru ești în sărbători!”, a fost mesajul lui Ivan Patazichin postat pe Facebook, după ce marele sportiv a vizitat mai multe locuri ”de poveste” din zona de nord a țării.

Impresionat de frumusețea locruilor, dar și a oamenilor, Ivan Patzaichin a postat sub mesaj și o galerie foto în care a încercat să surprindă cele mai frumoase momente din locurile pe care le-a vizitat de sărbători.

Pe 26 noiembrie 2019, în ziua în care a împlinit 70 de ani, Ivan Patzaichin a fost decorat de către președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național “Steaua României”, în grad de Cavaler.

„Pentru mine este un vis frumos pe care orice om din ţara asta îl are. Vă mulţumesc din suflet, prin sport am ajuns unde am ajuns şi am purtat cu mare bucurie tricolorul pe piept. Mereu am fost mândru să reprezint România. Urez mult succes sportivilor români la Tokyo, dar să ne gândim la sport şi pe termen mediu şi lung”, a declarat, cu acel prilej, Ivan Patzaichin.

Ivan Patzaichin este cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 şi 1984 şi triplu laureat cu argint,

FOTO: Ivan Patzaichin – Facebook