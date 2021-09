Fostul atacant englez Jimmy Greaves a fost cel mai bun marcator din istoria fotbalului englez, cu 357 de reușite, și este al patrulea marcator din istoria naționalei Albionului, după Rooney, Sir Bobby Charlton și Gary Lineker, cu 44 de goluri în 57 de selecții.

Greaves a făcut parte din naționala Angliei care a cucerit titlul mondial în 1966, pe teren propriu, singurul trofeul din istoria „leilor”.

We are deeply saddened to learn of the passing of Jimmy Greaves at the age of 81.



Jimmy was part of our @FIFAWorldCup-winning squad and scored a remarkable 44 goals in 57 games for the #ThreeLions.



All of our thoughts are with his family, friends and former clubs.