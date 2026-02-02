Deși flacăra olimpică se va aprinde oficial vineri, atmosfera de competiție se simte deja în Italia. Ediția din 2026 se remarcă prin cea mai mare întindere geografică din istoria Jocurilor, având locuri de cazare și competiție dispersate în mai multe regiuni cheie.

O ediție descentralizată: De la metropolă la inima munților

Organizarea logistică este impresionantă, adaptată pentru a găzdui cei aproape 3.000 de sportivi care vor concura în 16 discipline:

Milano (Porta Romana): Principalul Sat Olimpic va găzdui 1.500 de sportivi și oficiali. Construit pe locul fostei gări abandonate Porta Romana, complexul format din șase blocuri are un viitor sustenabil: după Jocuri, va deveni un campus studențesc cu 1.700 de locuri subvenționate, o gură de oxigen pentru orașul care găzduiește șase universități.

Principalul Sat Olimpic va găzdui 1.500 de sportivi și oficiali. Construit pe locul fostei gări abandonate Porta Romana, complexul format din șase blocuri are un viitor sustenabil: după Jocuri, va deveni un campus studențesc cu 1.700 de locuri subvenționate, o gură de oxigen pentru orașul care găzduiește șase universități. Cortina d’Ampezzo: Un sat temporar va caza 1.100 de participanți.

Un sat temporar va caza 1.100 de participanți. Livigno: 1.000 de sportivi.

1.000 de sportivi. Predazzo: Peste 900 de persoane vor locui într-o școală a Poliției Financiare, renovată și extinsă special pentru acest eveniment.

Peste 900 de persoane vor locui într-o școală a Poliției Financiare, renovată și extinsă special pentru acest eveniment. Anterselva și Bormio: Vor găzdui câte 400 de persoane în hoteluri existente.

Primele competiții – curling, hochei pe gheață și snowboarding – vor debuta prematur, pe 4 și 5 februarie, înainte de ceremonia oficială.

Viața în Satul Olimpic: Paste, tehnologie și atmosferă de sărbătoare

Sportivii deja sosiți și-au personalizat balcoanele cu steagurile naționale, transformând clădirile într-un mozaic global. Organizatorii au pus accent pe confort și o experiență culinară autentică italiană.

Meniul este vast și sănătos, incluzând:

Proteine: Pui, porc, curcan și o selecție de pește (două tipuri de somon și merluciu).

Pui, porc, curcan și o selecție de pește (două tipuri de somon și merluciu). Tradiție italiană: Paste cu diverse sosuri (ragu, roșu), pizza și focaccia proaspete.

Paste cu diverse sosuri (ragu, roșu), pizza și focaccia proaspete. Opțiuni speciale: Preparate fără gluten, baruri de salate complexe cu leguminoase și nuci.

Ca semn de bun venit, fiecare sportiv a primit un cadou exclusivist: un telefon pliabil Samsung Galaxy Z Flip7, ediție specială decorată cu lauri olimpici.

Delegația României

România aliniază la start o delegație de 29 de sportivi (28 de titulari și o rezervă). Aceștia vor concura la nouă discipline: sanie, biatlon, bob, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi fond și snowboarding.



Cel mai tânăr membru al lotului: La doar 17 ani, o lună și 29 de zile (împliniți în ziua deschiderii), Sofia Moldovan este mezina delegației. Originară din Cluj și antrenată de italianul Rossi, ea va concura în proba de slalom.

Veteranul și Purtătorul de Drapel: Schiul alpin masculin este reprezentat de Alexandru Ștefănescu, aflat la a doua participare olimpică după Beijing 2022 (unde s-a clasat pe locul 32 la slalom uriaș).

Alexandru a fost desemnat unul dintre cei doi purtători de drapel ai României pentru ceremonia din Livigno, alături de Kata Mandel (snowboard). Alexandru și-a câștigat locul cotă în urma unei selecții riguroase.

Decoruri spectaculoase și pârtii legendare

Schiul alpin, unul dintre cele mai așteptate sporturi, va beneficia de decoruri spectaculoase și pârtii legendare.

Competiția Feminină – Cortina d’Ampezzo. Întrecerile vor avea loc pe domeniul Tofane, la 7 kilometri de satul olimpic. Pârtia Olympia delle Tofane, care a găzduit și Jocurile din 1956, este considerată o „regină a vitezei”.

Cei 7.000 de spectatori așteptați vor urmări cursele pe un traseu consacrat în Cupa Mondială și la Campionatele Mondiale FIS din 2021.

Competiția Masculină – Bormio. Băieții vor înfrunta temuta pârtie Stelvio, renumită pentru dificultatea sa extremă și o înclinație maximă de 63%.

Aici vor avea loc și probele de schi-alpinism, disciplină care debutează în premieră la Jocurile Olimpice. Tribuna de la Bormio este pregătită pentru 7.000 de fani la schi alpin și 4.000 la schi-alpinism.

Jocurile Olimpice de Iarnă se vor încheia pe 22 februarie, după două săptămâni de spectacol sportiv la cel mai înalt nivel.