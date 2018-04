Jucătoarele din echipa de Fed Cup a Elveției s-au distrat într-un club din Cluj. Martina Hingis, dată de gol.

Fetele din Țara Cantoanelor au lăsat în spate eșecul cu România, scor 1-3, din barajul pentru Grupa Mondială, și au dansat pe rupte, duminică seară, în Janis Cluj din Cluj. Proprietarii locației n-au ratat ocazia de a se mândri cu asta, postând pe Facebook următorul mesaj, însoțit de o fotografie în care Martina Hingis nu apare:

”Oaspeți de seamă Duminică seara în Janis, aproape toată echipa de tenis a ELVEȚIEI, în frunte cu “mămica lor”, celebra MARTINA HINGIS, au dansat și s-au distrat pe rupte, cum numai la Janis se poate!…Tare mândri am fost… Noh, după cum știti (sau nu), Janis înseamnă:

“The only club in Romania lively 7d/w,365/y, FREE BEER daily (21:30-23:00, all you can drink!),FREE SHOTS,Various MUSIC, BY REQUEST (!new!), FULL Entertainment & FREEDOM!”. Come on…!”.