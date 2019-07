Leonard Doroftei, vacanță în Canada cu toată familia. ”Voi petrece peste mări și țări”

Ca sportiv de performanță, Leonard Doroftei a fost sub contract șapte ani cu clubul canadian Interbox, timp în care care fostul pugilist și-a cumpărat o casă în Montreal.

Acum, în acea vilă din Canada locuiește băiatul cel mare, Adrian, 24 de ani, care și-a întrerupt studiile la Drept pentru a încerca ”marea cu degetul” în mass-media, el visând la o carieră în televiziune.

”Am plecat în vacanță la Adi, în Canada. Vom petrece toată vara peste mări și țări, sper să avem un concediu pe cinste”, a declarat, pentru Libertatea, ”Moșul”.

Cu fostul pugilist au plecat soția sa, Monica, 45 de ani și fiica, Vanessa, 16 ani, urmând ca grupului să se alăture în scurt timp și fiul mijlociu, Alexandru, 20 de ani, student în anul III la Facultatea de Fizică Nucleară.

”Pe moment, în Canada suntem patru din cinci: eu, Moni, Vanessa și Adi. Alex va ajunge și el în Canada puțin mai târziu, pentru că mai avea niște treburi de rezolvat în România. În scurt timp ne strângem peste mări și țări toată gașca Doroftei”, ne-a mai precizat, râzând, Leonard Doroftei.

Dat prin România ca ”dispărut în misiune” în țara Frunzei de Arțar, ”Moșul” a dezmințit aceste zvonuri, precizând: ”Suntem pur și simplu în concediu. Vom sta în Canada toată vara, apoi revenim în țară. N-am fugit din România, am plecat în concediu. O vacanță pe care mi-o petrec împreună cu întreaga familie”.

Despre obiectivele pe care le are de bifat în concediu, Doroftei a dezvăluit: ”Păi vom vizita tot ce se poate vizita, începând cu Cascada Niagara și terminând cu Munții Stâncoși. În plus, o să mă întâlnesc și cu prietenii din Canada. Păstrez tot timpul legătura cu ei și deja m-au anunțat că mă așteaptă!”.

Mai ”trage” de pub

Lui Leonard Doroftei nu-i merg afacerile așa cum și-ar dori. ”Mutat” cu arme și bagaje din centrul orașului Ploiești într-un local situat la una dintre peluzele stadionului ”Ilie Oană”, ”Moșul” se plânge că nu are vad.

Chiar și așa nu renunță la luptă, încercând să se mențină pe linia de plutire cu afacerea din România.

”Îmi merge greu cu afacerea, nu prea am clienți pentru că noua locație nu are vad. În plus, în zile de meci, se închide zona cu garduri, iar în local sunt obligat să nu servesc băuturi alcoolice. Asta este, mai trag de ea. Organizeze evenimente, ele ne mai țin în viață”, ne-a spus Leonard Doroftei.

