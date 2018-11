Accidentul din iarna lui 2012 l-a marcat profund pe Marian Bartoc, acum în vârstă de 54 de ani. Il Luce, care își întorcea jeep-ul pe linia de tramvai, a fost izbit în plin, dar nu a admis niciodată că el ar fi vinovat de accident. Dimpotrivă. „Ce s-a întâmplat atunci m-a dezamăgit foarte tare”, a recunoscut vatmanul, care conduce, în continuare, tramvaiul de pe linia 1.

Traficul din București s-a pricopsit cu o nouă problemă. De ceva timp, Primăria Capitalei a montat, pe liniile de tramvai, garduri despărțitoare menite să faciliteze circulația mijloacelor de transport în comun care se deplasează pe șine. Doar că fluidizarea mult-căutată nu s-a reușit, sunt scandalizați șoferii de automobile, dar și liderii de sindicat de la RATB. Un astfel de gard de fier a fost prins în ciment și pe linia tramvaiului 1, la manșa căruia se află, printre alții, Marin Bartoc, 54 de ani, vatman care acum 6 ani a trăit trauma vieții, după ce l-a tamponat pe actualul selecționer al Turciei, Mircea Lucescu, 73 de ani.

Accidentul din 2012 se poate întâmpla oricând.

Libertatea: Domnul Bartoc, ce mai faceți?

Marin Bartoc: Bine, mulțumesc.

Mai lucrați pe tramvaiul 1?

Tot acolo, unde în altă parte?

„Aș fi cerut daune de un leu”

Ați mai avut evenimente neplăcute în trafic?

Chiar niciunul, de la cel din 2012. De fapt, nici înaintea lui nu mai avusesem. În 2012, aveam 19 ani fără niciun eveniment.

Cu Mircea Lucescu v-ați mai intersectat?

Nu. Dar mi-a lăsat un gust amar tot ce s-a întâmplat atunci. Atât a gândit dânsul, atât a putut.

V-ați aflat fost sub o mare presiune atunci. Ați depășit-o cu brio?

Presiunea a fost neașteptat de mare, într-adevăr. Mă așteptam să mă dea în judecată. Dacă ar fi făcut-o, aș fi câștigat, probabil, apoi i-aș fi cerut eu daune morale de un leu. Toată conducerea RATB-ului a fost alături de mine. Însă, n-a fost totul roz.

Adică?

Am primit amenințări de la necunoscuți. Nu știu de unde mi-au aflat numărul de telefon.

Accidentul se poate repeta oricând

Au răsăsit aceste garduri despărțitoare pe liniile de tramvai. Vă ajută?

Ele au fost montate încă de astă-primăvară, a fost o decizie a Primăriei. Pe noi, vatmanii, da, ne ajută, dar pe mașini – nu. Se opturează mult traficul, noi nu avem șosele ca afară.



Așadar, nu se poate repeta accidentul din 2012, după montarea gardurilor…

Ba tocmai că se poate întâmpla oricând! Gardul despărțitor montat pe linia de tramvaiului 1 este întrerupt, pe o distanță de 5 metri, chiar în locul în care a avut loc accidentul de atunci, pentru a putea facilita intrarea și ieșirea mașinilor de Pompieri din unitatea de alături! Există semnul interzis pentru automobile, dar la gradul nostru de civilizație în trafic…

„A vrut să dea peste mine”

Într-o zi ploioasă din ianuarie 2012, într-un București nedezmeticit după sărbători, Mircea Lucescu, atunci antrenor al echipei Şah­tior, aflat la volenul unui Jeep aflat în poprietatea soției Neli, a avut ghinionul să fie tamponat de un tramvai condus de un vatman, pe linia tramvaiului 1.

Anchetatorii au stabilit că Marin Bartoc, angajatul RATB și fără niciun accident în 19 ani de muncă, nu este vinovat. Mircea Lucescu, care dorea să întoarcă pe linia de tramvai când a fost izbit, nu s-a împăcat cu soluția: 'Tramvaiul a vrut să dea peste mine'. Vatmanul, fan al echipei Steaua, a spus că îi pare rău, mai ales că 'Il Luce' a ajuns, pentru câteva zile, la Spital Universitar, unde a primit vizita patronului Rinat Ahmetov.

S-a „ciocănit” cu tramvaiul și în 1974

Mai apoi, în aprilie 2012, EVZ a descoperit că Mircea Lucescu este un șofer de coșmar. Mai suferise o tamponare cu un tramvai. S-a întâmplat în 1974, pe 21 noiembrie. Varianta a fost sus­ţinută de cea care a fost implicată în evenimentul rutier, o vatmaniţă care conducea un tramvai pe fosta linie 14 (tra­­versa Splaiul Independenţei la acea vreme).

Ciocnirea s-a petrecut în jurul orei 21.30, în dreptul căminelor studen­ţeşti.

„A apărut din senin. Era seară şi ceaţă. Nu aveam viteză. Eram aproape de Semănătoarea, mai aveam o staţie până la capăt de linie. A virat brusc la stânga, cred că voia s-o ia pe un po­duleţ, care exista la acea vreme în zona unde s-a produs accidentul. Am frânat, dar nu am avut ce să fac, a virat din scurt pe linia de tramvai, nu am avut timp nici să clipesc. L-am acroşat şi s-a lovit de un copac de pe malul Dâmboviţei. Accidentul s-a produs la fel ca şi cel din luna ia­nuarie a anului acesta”, a po­vestit, pentru EVZ, vat­ma­niţa Maranda N.

Potrivit femeii, dacă nu era acel copac, maşina lui Lucescu, un Fiat de culoarea cenuşei, ar fi ajuns direct în Dâmboviţa.

„O tâmpenie a acestui primar general”

Valer Ciobănescu, șofer pe autobuzele Regiei, este unul dintre puținii, dacă nu singurul, lider de sindicat de la RATB care are curajul propriilor păreri. Motiv pentru care s-a ales cu procese cu Primăria. Problema gardurilor îi dă bătăi de cap, ca șofer pe autobuz.

„Este un proiect încă de acum doi ani al Primăriei. S-a dorit a fi o soluție de fluidizare a traficului. S-a eliberat banda 1, dar, dacă se lovesc două mașini, se blochează toată strada. Nu facilitează traficul. Linia de tramvai fără gard despărțitor era bună, putea fi folosită pentru a ocoli un eventual carambolul. Este o tâmpenie a acestui primar general (n.r. – Firea)”, spune Ciobănescu (foto), pentru Libertatea.

Scandal și cu gazonul dintre șine

Montarea gardurilor despărțitoare nu este singura criticabilă a actualei administrații. Ca nuca în perete a venit și decizia de a pune un covor cu iarbă între șinele de tramvai.

Gazonul pus să înfrumusețeze liniile de tramvai a blocat mijloacele de transport. Libertatea a scris, într-o investigație exclusivă, că Primăria Sectorului 5 a cumpărat cu 41 de euro iarbă de 2,5 euro Preț supraevaluat. După ce ziarul a tras semnalul de alarmă, oficialii Primăriei au scos iarba care funcționa ca o frână.

