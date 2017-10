Liga Campionilor, etapa a 3-a. Manchester City – SSC Napoli și Real Madrid – Tottenham sunt meciurile serii.

Liga Campionilor – marți

Grupa E

21:45

Maribor – Liverpool

Spartak Moscova – Sevilla



Grupa F

21:45

Feyenoord – Șakhtior Donețk

Manchester City – SSC Napoli

Grupa G

21:45

AS Monaco – Beșiktas

RasenBallsport Leipzig – FC Porto

Grupa H

21:45

APOEL Nicosia – Borussia Dortmund

Real Madrid – Tottenham Hotspur

Fotbal: Zidane (Real Madrid) vrea să arate la meciul cu Tottenham că La Liga este cel mai bun campionat.

Campionatul Spaniei este ”cel mai bun campionat” din Europa, iar Real Madrid, dubla deținătoare a Ligii Campionilor, are oportunitatea de a confirma ascendentul său asupra Premier League, marți, împotriva lui Tottenham, a declarat luni antrenorul madrilenilor Zinedine Zidane.

”Fiecare are sentimentul său, fiecare are percepția sa. Eu întotdeauna am visat să joc în acest campionat (spaniol). Pentru că ador acest campionat, ador când se joacă mai mult cu mingea decât cu altceva. Asta nu înseamnă că în Anglia nu se întâmplă asta, însă este un fotbal diferit. În fotbalul englez se joacă mult mai fizic. Când o echipă este puternică fizic, ea are șanse mai mari să câștige meciuri. Însă eu consider că mă aflu în cel mai bun campionat. Asta înseamnă că va fi un meci interesant între o echipă spaniolă și una engleză, să vedem ce va ieși. Este o mică finală. Vrem să facem un meci bun și să arătăm că La Liga este campionatul mai bun”, a spus Zidane.

Întrebat de ziariști în ce formă se află Cristiano Ronaldo, care sâmbătă a reușit să marcheze primul său gol în La Liga în acest sezon, Zidane a spus: ”El muncește enorm și nu doar în meci. Este un profesionist, este întotdeauna primul care ajunge pe teren, vrea tot timpul să se amelioreze, în pofida a tot ce a reușit să facă deja… Am mult respect pentru Cristiano. Ceea ce a făcut el nu a fost deloc ușor. Este un exemplu pentru toți ceilalți. Este un lucru bun că a marcat. În Liga Campionilor, în schimb, el a marcat mult (4 goluri — n.r.) și sperăm că va fi în largul său și că va marca de fiecare dată”.

Referitor la adversara de marți, Zidane a spus că ”este o echipă completă, o echipă care progresează tot timpul. Tottenham a fost întotdeauna un club mare, dar este o echipă care se ameliorează, iar antrenorul (Mauricio Pochettino) are mai multe mijloace, jucători importanți. Va fi un meci frumos între două echipe frumoase”