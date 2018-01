Liga Națională de baschet masculin, etapa a 16-a. În uvertură, CSM Oradea a trecut de Phoenix Galați. E penultima etapă înaintea pauzei pentru Cupa României, All Star Game și jocurile echipei naționale.

Iată programul:

Joi – 25 ianuarie

CSM CSU Oradea vs Phoenix Galați, scor 87-71

Sâmbătă – 27 ianuarie

BC Mureș vs U-BT Cluj-Napoca

Dinamo București vs Timba Timișoara – ora 17.00

CSU Sibiu vs BCMU FC Argeș Pitești – ora 17.45, DigiSport

Duminică – 28 ianuarie

CSM Steaua București vs SCM U Craiova – ora 14.15, DigiSport

Joi – 22 februarie

Politehnica Iași vs BC SCM Timișoara – ora 19.00 (se joacă la Galați, sala din Iași neavând aviz ISU)



Jucătorii Nandor Kuti, Giordan Watson și Rolland Torok (U-BT Cluj), Radu Paliciuc și Mirel Dragoste (CSU Sibiu), Mandache și Bobe Nicolescu au fost convocați deja pentru meciurile naționalei contra Croației și Sloveniei, din de calificare la FIBA Basketball World Cup 2019.



Citiți și Liga Națională de baschet masculin, etapa a 15-a. U-BT Cluj – CSU Sibiu, rușine pentru campioana en-titre. Steaua a câștigat. Rezultate