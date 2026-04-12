Cum trebuie înțeles consumul la o motocicletă

La fel ca la mașină, consumul unei motociclete se exprimă în litri la 100 km. Formula este aceeași: câți litri ai consumat, raportați la distanța parcursă. Diferența este că la motociclete variațiile sunt mai mari între categorii. Un scuter urban de 125 cmc, o motocicletă naked de 650 cmc și un model sport de peste 1.000 cmc pot avea consumuri foarte diferite, chiar dacă toate sunt puse în aceeași categorie, „motor”.

De aceea, comparația corectă nu este între „motocicletă” și „mașină” în general, ci între vehicule folosite în același scop. Dacă vorbim despre mers zilnic prin oraș, trebuie să ne uităm în primul rând la scutere, motociclete mici și modele medii, nu la motociclete supersport sau touring mari.

Cât consumă diferitele tipuri de motociclete

Motor sau mașină? Cât consumi exact în oraș și de ce diferența este mai mare decât pare

Majoritatea tipurilor de motociclete. Foto: cleanharleys.com

La baza pieței sunt scuterele și motocicletele mici de 125 cmc, adică exact modelele gândite pentru navetă urbană. Aici consumul poate coborî în jur de 2–3 l/100 km, iar în unele cazuri chiar spre 2,1 l/100 km la modele foarte eficiente.

Următorul nivel este format din motocicletele urbane obișnuite, naked-urile mici și medii sau modelele de tip urban cruiser. Aici, intervalul uzual este de aproximativ 3–5 l/100 km. Pentru foarte mulți oameni, exact aici se află comparația relevantă, pentru că acestea sunt motocicletele folosite cel mai des în oraș, la drumuri zilnice.

Mai sus apar motocicletele mari, adventure-urile puternice, modelele sport și cele conduse mai agresiv. În această zonă, consumul urcă de regulă spre 5–7 l/100 km și poate depăși acest prag dacă ritmul este constant ridicat, dacă există trafic greu sau dacă motocicleta este încărcată cu pasager și bagaje.

Pe scurt, dacă întrebi „cât consumă un motor”, răspunsul simplu este acesta: foarte puțin dacă vorbim despre un 125 urban, rezonabil la o motocicletă medie și surprinzător de mult dacă vorbim despre modele mari și puternice.

Cât consumă o mașină în oraș

Pompă carburanți. Contiuă să crească prețul benzinei și motorinei
Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea.

În cazul unei mașini pe benzină folosite în oraș, un consum real de 6–8 l/100 km este deja ceva obișnuit pentru modelele mici și compacte. Dacă vorbim despre mașini mai mari, SUV-uri sau trafic urban foarte aglomerat, consumul poate urca ușor spre 8–10 l/100 km sau chiar mai mult.

Asta înseamnă că o motocicletă mică sau medie consumă, în cele mai multe cazuri, vizibil mai puțin decât o mașină de oraș. Diferența nu este doar teoretică, ci se vede imediat în costul fiecăror 100 km parcurși.

Cât înseamnă asta în bani în România, în aprilie 2026

La 10 aprilie 2026, benzina standard costa în jur de 8,72 lei/l în rețeaua Petrom, iar motorina standard aproximativ 9,58 lei/l, după scăderile de preț consemnate în acea perioadă. Alte surse din aceeași săptămână arătau că, în funcție de rețea și de oraș, benzina standard se învârtea în jur de 9–9,9 lei/l, iar motorina standard în jur de 9,2–10 lei/l.

Dacă luăm ca reper benzina standard la 8,72 lei/l, o motocicletă care consumă 2,5 l/100 km costă aproximativ 21,8 lei la 100 km. Una care consumă 4 l/100 km ajunge la circa 34,9 lei, iar o motocicletă mai mare, la 6 l/100 km, ajunge la aproximativ 52,3 lei la 100 km. Calculele sunt simple: consumul în litri înmulțit cu prețul benzinei din aprilie 2026.

La o mașină pe benzină, la 6 l/100 km costul este de aproximativ 52,3 lei la 100 km. La 8 l/100 km urcă la aproape 69,8 lei, iar la 10 l/100 km trece de 87 de lei. Dacă vorbim despre diesel, suma poate fi și mai mare, tocmai pentru că motorina a rămas peste benzină în aprilie 2026. La 7 l/100 km și un preț de 9,58 lei/l, costul este de aproximativ 67 de lei la 100 km.

Unde se vede cel mai clar diferența

Diferența cea mai mare apare la modelele urbane mici. Un scuter sau o motocicletă de 125 cmc poate merge cu un cost aproape de trei ori mai mic decât o mașină de oraș care stă în trafic bară la bară. La motocicletele medii, ecartul scade, dar rămâne vizibil. Abia la modelele mari și puternice începi să ajungi în zona de cost a unei mașini economice pe benzină.

Altfel spus, nu orice motocicletă este „foarte ieftină”, dar aproape orice motocicletă urbană este mai ieftină la pompă decât o mașină folosită în același mediu.

De ce consumă motocicleta mai puțin

Explicația ține de lucruri simple: greutate mai mică, motor mai mic și mai puțină masă de pus în mișcare. În plus, în traficul urban, motocicleta pierde mai puțin timp la ralanti și trece mai ușor prin zonele aglomerate. Toate acestea se traduc direct în consum mai mic.

Sigur, există și excepții. O motocicletă condusă agresiv, turată constant sau folosită în regim sportiv poate consuma semnificativ mai mult decât își imaginează cineva care se uită doar la cilindre. Dar pentru utilizare normală în oraș, avantajul rămâne clar.

Concluzie

Dacă întrebarea este strict „ce costă mai puțin la carburant”, răspunsul este simplu: motocicleta. În general, consumă mai puțin, costă mai puțin la pompă și, de regulă, are și costuri de service mai mici decât o mașină.

Dar economia vine la pachet și cu limite clare. Motocicleta nu oferă același confort, aceeași protecție la vreme rea, aceeași siguranță pasivă și nici aceeași comoditate ca o mașină. Așa că, pe cifre, motorul câștigă la consum și costuri. În viața reală, alegerea depinde de cât de mult contează pentru tine confortul și protecția oferite de patru roți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu de Paște la acoperişul unor chilii ale Mănăstirii Bistriţa, din Vâlcea. Există risc de propagare la întreaga construcție
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile"
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul" » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat"
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă"! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Un psiholog explică diferența dintre credincioșii români și cei din străinătate: „Ca la piață. Se mai și pupă"
Meniu special de Paște pentru deținuți: nu lipsesc ouăle roșii, cozonacul sau drobul
Parteneri
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi"
George Pușcaș reloaded! Poveste de viață cu suișuri și coborâșuri, de la Marghita la Dinamo, via Inter Milano. Interviu Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, împreună de Paște. Decizia pe care au luat-o de dragul copiilor: „Perioada aceasta mă găsește bucuroasă"
Ce spune Ceanu Zheng despre Aris Eram, după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026: „Mi s-a confirmat un lucru clar"
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce"
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ianis, un fotbalist în vârstă de 14 ani, a murit alături de tatăl său în accidentul de pe centura de nord a Craiovei! Întreaga familie este devastată: „Îngerii mei"
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. "A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul"
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor"

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat". Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ianis Hagi, dorit de Dinamo! Câți bani au fost puși pe masă: „Îl știu de mic!"
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit