Motor sau mașină? Cât consumi exact în oraș și de ce diferența este mai mare decât pare

Cum trebuie înțeles consumul la o motocicletă

La fel ca la mașină, consumul unei motociclete se exprimă în litri la 100 km. Formula este aceeași: câți litri ai consumat, raportați la distanța parcursă. Diferența este că la motociclete variațiile sunt mai mari între categorii. Un scuter urban de 125 cmc, o motocicletă naked de 650 cmc și un model sport de peste 1.000 cmc pot avea consumuri foarte diferite, chiar dacă toate sunt puse în aceeași categorie, „motor”.

De aceea, comparația corectă nu este între „motocicletă” și „mașină” în general, ci între vehicule folosite în același scop. Dacă vorbim despre mers zilnic prin oraș, trebuie să ne uităm în primul rând la scutere, motociclete mici și modele medii, nu la motociclete supersport sau touring mari.

Cât consumă diferitele tipuri de motociclete

La baza pieței sunt scuterele și motocicletele mici de 125 cmc, adică exact modelele gândite pentru navetă urbană. Aici consumul poate coborî în jur de 2–3 l/100 km, iar în unele cazuri chiar spre 2,1 l/100 km la modele foarte eficiente.

Următorul nivel este format din motocicletele urbane obișnuite, naked-urile mici și medii sau modelele de tip urban cruiser. Aici, intervalul uzual este de aproximativ 3–5 l/100 km. Pentru foarte mulți oameni, exact aici se află comparația relevantă, pentru că acestea sunt motocicletele folosite cel mai des în oraș, la drumuri zilnice.

Mai sus apar motocicletele mari, adventure-urile puternice, modelele sport și cele conduse mai agresiv. În această zonă, consumul urcă de regulă spre 5–7 l/100 km și poate depăși acest prag dacă ritmul este constant ridicat, dacă există trafic greu sau dacă motocicleta este încărcată cu pasager și bagaje.

Pe scurt, dacă întrebi „cât consumă un motor”, răspunsul simplu este acesta: foarte puțin dacă vorbim despre un 125 urban, rezonabil la o motocicletă medie și surprinzător de mult dacă vorbim despre modele mari și puternice.

Cât consumă o mașină în oraș

În cazul unei mașini pe benzină folosite în oraș, un consum real de 6–8 l/100 km este deja ceva obișnuit pentru modelele mici și compacte. Dacă vorbim despre mașini mai mari, SUV-uri sau trafic urban foarte aglomerat, consumul poate urca ușor spre 8–10 l/100 km sau chiar mai mult.

Asta înseamnă că o motocicletă mică sau medie consumă, în cele mai multe cazuri, vizibil mai puțin decât o mașină de oraș. Diferența nu este doar teoretică, ci se vede imediat în costul fiecăror 100 km parcurși.

Cât înseamnă asta în bani în România, în aprilie 2026

La 10 aprilie 2026, benzina standard costa în jur de 8,72 lei/l în rețeaua Petrom, iar motorina standard aproximativ 9,58 lei/l, după scăderile de preț consemnate în acea perioadă. Alte surse din aceeași săptămână arătau că, în funcție de rețea și de oraș, benzina standard se învârtea în jur de 9–9,9 lei/l, iar motorina standard în jur de 9,2–10 lei/l.

Dacă luăm ca reper benzina standard la 8,72 lei/l, o motocicletă care consumă 2,5 l/100 km costă aproximativ 21,8 lei la 100 km. Una care consumă 4 l/100 km ajunge la circa 34,9 lei, iar o motocicletă mai mare, la 6 l/100 km, ajunge la aproximativ 52,3 lei la 100 km. Calculele sunt simple: consumul în litri înmulțit cu prețul benzinei din aprilie 2026.

La o mașină pe benzină, la 6 l/100 km costul este de aproximativ 52,3 lei la 100 km. La 8 l/100 km urcă la aproape 69,8 lei, iar la 10 l/100 km trece de 87 de lei. Dacă vorbim despre diesel, suma poate fi și mai mare, tocmai pentru că motorina a rămas peste benzină în aprilie 2026. La 7 l/100 km și un preț de 9,58 lei/l, costul este de aproximativ 67 de lei la 100 km.

Unde se vede cel mai clar diferența

Diferența cea mai mare apare la modelele urbane mici. Un scuter sau o motocicletă de 125 cmc poate merge cu un cost aproape de trei ori mai mic decât o mașină de oraș care stă în trafic bară la bară. La motocicletele medii, ecartul scade, dar rămâne vizibil. Abia la modelele mari și puternice începi să ajungi în zona de cost a unei mașini economice pe benzină.

Altfel spus, nu orice motocicletă este „foarte ieftină”, dar aproape orice motocicletă urbană este mai ieftină la pompă decât o mașină folosită în același mediu.

De ce consumă motocicleta mai puțin

Explicația ține de lucruri simple: greutate mai mică, motor mai mic și mai puțină masă de pus în mișcare. În plus, în traficul urban, motocicleta pierde mai puțin timp la ralanti și trece mai ușor prin zonele aglomerate. Toate acestea se traduc direct în consum mai mic.

Sigur, există și excepții. O motocicletă condusă agresiv, turată constant sau folosită în regim sportiv poate consuma semnificativ mai mult decât își imaginează cineva care se uită doar la cilindre. Dar pentru utilizare normală în oraș, avantajul rămâne clar.

Concluzie

Dacă întrebarea este strict „ce costă mai puțin la carburant”, răspunsul este simplu: motocicleta. În general, consumă mai puțin, costă mai puțin la pompă și, de regulă, are și costuri de service mai mici decât o mașină.

Dar economia vine la pachet și cu limite clare. Motocicleta nu oferă același confort, aceeași protecție la vreme rea, aceeași siguranță pasivă și nici aceeași comoditate ca o mașină. Așa că, pe cifre, motorul câștigă la consum și costuri. În viața reală, alegerea depinde de cât de mult contează pentru tine confortul și protecția oferite de patru roți.

