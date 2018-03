Liga Națională de baschet masculin, etapa a 18-a. Oradea a învins Clujul. Rezultate

Liga Națională de baschet masculin, etapa a 18-a. Transferurile importante efectuate în ultima zi, conform 24secunde.ro. În perioada 2-4 martie se dispută jocurile etapei a 18-a din sezonul regular.

Vineri, 2 martie

CSM CSU Oradea vs U-BT Cluj-Napoca 90-83– ora 19:00, DigiSport



Într-o atmosferă incendiară, Andrei Mandache a totalizat 27 puncte, Muhamed Pasalici a adăugat 15 puncte și 3 pase decisive, iar Vaidas Kariniauskas a terminat cu 15 puncte și 4 pase decisive pentru învingători. Miha Lapornik a replicat cu 22 puncte, Lasn Kromah a adăugat 18 puncte, 6 recuperări, iar Zeljko Sakic a încheiat cu 13 puncte, 15 recuperări, 4 pase decisive.

Se întâlnesc ultimele două campioane.

Ernest Franklin Zeigler este ultima mutare efectuată de U-BT Cluj-Napoca. Campioana în exercițiu a României a legitimat un jucător polivalent, care evoluează la perimetru și se află la primul angajament în România. În vârstă de 27 ani, Zeigler măsoară 1.96 metri și evoluează la pozițiile 2-3. Potrivit site-ului oficial al clubului ardelean, americanul poate fi utilizat și la poziția 1. El a jucat la nivel universitar pentru Central Michigan, Pittsburg, Texas Christian și Texas. A absolvit în anul 2016, după ce în ultimul sezon a avut medii de 10 puncte, 4.2 recuperări și 2.0 pase decisive pe partidă. La nivel profesionist, Zeigler a jucat în Cehia, Luxemburg și Marea Britanie. Ultimul său angajament a fost alături de Worcester Wolves.

Sâmbătă, 3 martie

Dinamo București vs SCM U Craiova

BC CSU Sibiu vs Phoenix Galați – ora 18:00

Politehnica Iași vs BCM U FC Argeș Pitești – ora 19:00

Duminică, 4 martie

CSM Steaua București vs BC SCM Timișoara – ora 19:45, DigiSport

Steaua a anunțat legitimarea lui Jonte Flowers. Americanul revine în România după ce a petrecut a 2-a jumătate a sezonului precedent alături de BC SCM Timișoara. Înalt de 1.96 metri, jucător de pozițiile 2-3, Flowers sosește de la Juventus Utenos (Lituania), alături de care a evoluat în actuala ediție Basketball Champions League. De-a lungul carierei, Flowers a mai jucat pentru Solna Vikings, JA Vichy, Hyères-Toulon Var Basket, Kataja Basket, respectiv Fortitudo Bologna. El a avut parte de două accidentări grave, una chiar alături de Asesoft, însă a reușit să revină și să evolueze la un nivel ridicat. Flowers este al 2-lea extra transfer perfectat de CSM Steaua București de la ultimul meci oficial disputat. Militarii l-au readus pe pivotul Randal Falker. Așadar două mutări foarte importante pentru militari pentru finalul sezonului actual.

Marko Stevanovici este noul jucător al BC SCM Timișoara. Originar din Serbia, baschetbalistul în vârstă de 23 ani se află la primul contact cu baschetul românesc. Înalt de 2.03 metri, Stevanovici este extremă și sosește de la Electrico FC, din Portugalia. În stagiunea precedentă, Marko a evoluat în Bosnia, alături de Takovo Leotar.

Miercuri, 14 martie

BC Mureș vs BC Timba Timișoara – ora 19:00

