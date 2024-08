Societate angajată să organizeze un turneu de baschet finanțat de Primăria Timișoara, anunțată ca parteneră înainte să existe: „Avea denumirea luată, era în curs de înființare”  

„Celebrarea Orașului” a fost unul dintre evenimentele concepute special pentru 2023, când Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii. În cadrul programului finanțat de Primăria Timișoara, prin departamentul numit Centrul de Proiecte, au fost organizate mai multe spectacole, precum și o competiție de baschet stradal 3X3.

Turneul din 2023 a fost finanțat din fonduri publice cu aproape 22.000 de euro. Potrivit Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), contractul pentru organizarea evenimentului a fost semnat cu persoana fizică autorizată Karina Știopu, fostă jucătoare de baschet devenită antreprenoare la sfârșitul carierei sportive.

Pe afișul evenimentului, Centrul de Proiecte a anunțat asociația Dunk Tm drept partener, adică entitatea care încasează finanțarea din bani publici și se ocupă cu organizarea și distribuirea fondurilor. Asociația Dunk Tm este reprezentată, conform datelor publice, de Bogdan Popescu, campion european la baschet 3×3 cu naționala României în 2014.

Turneul de „încălzire” din campania electorală

În 2024, Centrul de Proiecte a mai organizat două turnee de baschet 3×3. Unul a avut loc în zilele de 17 și 18 august 2024, în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului „Celebrarea Orașului”, și a costat 28.000 de euro.

Primăria din capitala Banatului administrează Sport Club Municipal (SCM) Timișoara în cadrul căruia funcționează și secția de baschet. Cu toate acestea, Centrul de Proiecte a angajat pentru organizarea competiției, prin atribuire directă, firma privată SC Podium Point SRL, deținută de Doru Florin Costică, directorul Clubului Sportiv al Universității de Vest Timișoara (CSU UVT), entitate care deține, la rândul său, secție de baschet.

Înainte de competiția din august, Centrul de Proiecte a mai organizat un turneu 3X3, în plină campanie electorală, cu o săptămână înainte de alegerile locale din 9 iunie 2024. Turneul a avut loc pe un teren de baschet proaspăt construit într-un parc de pe malul Begăi, marcând victoria primarului Fritz în ceea ce politicianul USR a numit „lupta cu clanurile”.

Dominic Fritz premiază participanții la turneul de baschet

„Încălzirea” din iunie a costat 20.000 de euro, contractul fiind atribuit aceleiași firme Podium Point SRL, deținute de directorul CSU UVT. Turneul organizat cu o săptămână înainte de alegerile locale din luna iunie a fost anunțat de Centrul de Proiecte al Primăriei Timișoara în data de 15 mai 2024. Tot atunci, oficialii centrului din subordinea primăriei au anunțat și partenerul: Podium Point.

Partenerul, anunțat înainte ca firma să existe

Datele de la Registrul Comerțului arată că în 15 mai, firma Podium Point nu exista, decizia de înființare a societății fiind emisă de Registrul Comerțului două zile mai târziu, în 17 mai 2024. Practic, actele pentru înființarea SC Podium Point SRL au fost depuse în 14 mai și au fost eliberate trei zile mai târziu.

Șefa Centrului de Proiecte Timișoara, Alexandra Riegler, a declarat pentru Libertatea că anunțul referitor la partenerul evenimentului a fost făcut pe baza rezervării de denumire. Oficialul primăriei afirmă că oamenii implicați în organizarea turneelor de baschet 3×3 din 2024 sunt aceiași din 2023, fiind diferită doar entitatea prin care operează.

„Podium Point exista. Avea denumirea luată, era în curs de înființare. Sunt aceiași organizatori ca anul trecut, când am făcut primul eveniment. Mi-a fost foarte greu să găsesc pe cineva care să înțeleagă ce presupune organizarea unui turneu de acest tip. E o colaborare între Doru Costică (n.r. directorul de la CSU UVT) și o doamnă, Karina. Anul trecut era o asociație. Anul acesta, unul dintre cei doi și-a făcut această firmă. Probabil când am anunțat pentru prima dată firma avea doar rezervarea de nume, dar cred că în ziua respectivă a obținut și CUI-ul (n.r. – certificatul de înregistrare)”, a explicat Alexandra Riegler.

Alexandra Riegler

Rolul firmei partenere

Potrivit șefei de la Centrul de Proiecte, firma parteneră a trebuit să se ocupe de tot ce înseamnă organizare, inclusiv cumpărarea kiturilor de concurs (o sacoșă cu un maiou de joc, băuturi de hidratare și batoane energetice) și acordarea premiilor pentru echipele câștigătoare (o minge Wilson și o diplomă).

Potrivit regulamentului turneului, organizatorii s-au angajat să ofere fiecăruia dintre membrii echipei câștigătoare (au fost șase categorii de vârstă) câte o minge de baschet și o diplomă înrămată. Pe site-urile de profil, o minge, oferită chiar de primarul Dominic Fritz la „încălzirea” din iunie, costă între 180 și 250 de lei.

„Sunt câteva linii pe care ei (n.r. – firma parteneră) ne ajută. Pe de o parte, toate chestiunile care țin de organizarea propriu-zisă, regulament. Pe de altă parte, e management, iar pe de altă parte e toată logistica de gestionare a înscrierilor, kituri de start. Practic, absolut tot ce ține de organizarea acestui eveniment, ambulanță, sunt în colaborare cu Podium Point. Premiile, mingile Wilson, sunt speciale pentru genul acesta de turneu. Cea mai mare parte din bănuți cred că e alocată pentru kitul de start”, a mai spus Alexandra Riegler.

De ce nu au organizat competițiile SCM sau CSU

Șefa Centrului de Proiecte Timișoara a spus că a intenționat să atribuie contractul către SCM, dar clubul primăriei „nu și-a putut asuma organizarea unui campionat la nivelul acesta”.

Directorul CSU UVT a oferit un punct de vedere referitor la motivele pentru care turneele de baschet finanțate de Primăria Timișoara au fost organizate de firma sa, și nu prin intermediul clubului sportiv pe care îl conduce și care deține secție de baschet.

„Având în vedere timpul scurt avut la dispoziție, mai ales la cel din luna mai (n.r. – iunie), nu cred că putea fi organizat de club. În privința SCM nu pot să mă pronunț”, a declarat directorul CSU UVT.

Referitor la faptul că firma sa nu era încă înființată la momentul anunțării competiției, Doru Costică a spus că a avut o firmă cu aceeași denumire, iar acum a reînființat o firmă cu același nume.

„Eu am mai avut compania Podium Point, dar când m-am angajat la actualul loc de muncă nu mi-a mai permis timpul să mă ocup de ea. Fiind vorba de un eveniment anul acesta, am decis să o reactivez tocmai pentru a organiza diverse competiții sportive, dar și proiecte de marketing, fotografie, design”, a explicat Doru Costică.

Turneul de baschet de la Timișoara

„Nu sunt alții care știu sau își doresc să facă”

Bogdan Popescu, de la Asociația Dunk TM, ONG care a figurat în 2023 ca partener principal al Centrului de Proiecte în organizarea competiției de baschet, a spus că rolul său în evenimente a fost legat strict de partea sportivă, principalii organizatori fiind Karina Știopu și Doru Costică.

„Noi ne-am adunat toți să facem ceva profesionist. Eu organizez de mult timp evenimente și doamna Karina a lucrat cu Sport Arena, oameni care au foarte mare experiență în acest domeniu. Ne-am pus la masă ca să facem aceste evenimente superfaine. Eu am fost aici simplu partener. Nu l-am făcut eu pentru că reprezint o asociație foarte mică, nu am foarte mulți oameni. Eu am fost partener să ajut cu ce pot eu, cu niște chestii tehnice”, a declarat Bogdan Popescu pentru Libertatea.

Reprezentantul Asociației Dunk TM a afirmat că în Timișoara nu sunt mulți oameni care să poată organiza astfel de evenimente. „Tot aceiași oameni suntem pentru că nu sunt alții care, unu, știu să facă și, doi, își doresc să facă pentru comunitate. Eu sunt antrenor de baschet, sunt cu munca de sport”, a mai declarat Bogdan Popescu.

Foto: Facebook/Centrul de Proiecte Timișoara

