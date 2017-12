Final 8 Cupa României 2018 la baschet masculin se joacă la Sf. Gheorghe, în perioada 10-13 februarie 2018.

Programul complet al primei faze din cadrul turneului final de Cupa României – ediția 2017/18:

Phoenix Galați vs CSM CSU Oradea (1)

CSU Sibiu vs BC SCM Timișoara (2)

BCMU FC Argeș Pitești vs U-BT Cluj-Napoca (3)

BC Timba Timișoara vs CSM Steaua București (4)



Prima fază eliminatorie se desfășoară în datele de 10 și 11 februarie 2018.

Programul semifinalelor:



Învingător 1 vs Învingător 4

Învingător 2 vs Învingător 3

Finala se va desfășura în data de 13 februarie 2018.

Final 8 Cupa României 2018 la baschet masculin și All Star Game-ul, la Sf. Gheorghe

Totodată s-a precizat faptul că All Star Game-ul baschetului masculin românesc 2018 se va desfășura pe 14 februarie 2018, în aceeași locație.

Orele de disputare ale jocurilor nu au fost definitivate, urmând a fi stabilite de comun acord cu DigiSport, partenerul TV al evenimentului.

Citiți și Liga Națională de baschet, etapa a 11-a. CSM Oradea a bătut Steaua, Clujul a învins la Timișoara