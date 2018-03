LIVETEXT Liga 1, play-off, prima etapă: CSU Craiova – Astra (20.45, Digi, Telekom, Look). Edi Iordănescu: ”Oltenii au și lacune”.

CSU Craiova – Astra (20.45, Digi, Telekom, Look)

După ce a scos-o pe Dinamo din play-off, Astra vrea să-i dea o lovitură și Universității Craiova, echipă care visează să ajungă campioană.

De partea cealaltă, CSU Craiova nici nu concepe să nu obțină victoria, sâmbătă, mai ales că are în spate un public fantastic.

Davis Mangia: ”De acum începe un drum complicat: play-off-ul. Ne așteaptă un meci greu cu Astra. Acum suntem pe val, după victoria din Cupă cu Dinamo, dar trasmit un mesaj: calm!”.

Davis Mangia a semnat un nou contract cu CSU Craiova, pe o perioadă de trei ani. “Cu toţii ştiu că ai semnat pentru următorii trei ani, noi, însă, avem şi imaginile. Felicitări, Devis! Continuă tot aşa”, a notat agentul antrenorului, Pietro Chiodi, pe un site de socializare.

Edi Iordănescu: ”Văd o luptă în trei pentru campionat între CFR Cluj, FCSB și Craiova. Văd și Craiova în cursă, pentru că există stabilitate acolo, este un stadion care a creat o emulație extraordinară, plus că echipa stă mult mai bine la nivelul lotului față de anii trecuți. Universitatea este o echipă care are automatisme, dezvoltă viteză, presing, se descurcă pe spații mici, are posibilități tehnice, fizice, tactice, plus un antrenor italian care se află la un anumit nivel deloc de neglijat. Totuși, oltenii au și lacune. S-a văzut asta în meciul cu Timișoara, cu Sepsi și chiar cu Dinamo, deși în ultimul au avut scuze, fiind meci de Cupă“.