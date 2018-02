Șahtior Donețk – AS Roma este o dublă în care, potrivit palmaresului, favoriți sunt ucrainenii. “Minerii” au câștigat trei din cele patru întâlniri cu italienii, inclusiv ambele manșe ale “optimei” de Liga Campionilor disputată în 2011.

Șahtior – AS Roma LIVE

În plus, Șahtior a câștigat toate meciurile jucate pe teren propriu în fazele eliminatorii ale competiției. “Va fi un joc foarte intens, tactic. Ambele echipe își vor impune stilurile lor de joc și nu-și vor trăda principiile. Roma este o echipă minunată, cu jucători puternici și un antrenor excelent. Nu pot să compar această echipă a Șahtiorului cu cea care o învingea pe Roma în 2011. Acum avem o echipă complet diferită. Acesta este un stil diferit de fotbal”, a declarat portughezul Paulo Fonseca, antrenorul ucrainenilor.

AS Roma este din nou pe un trend ascendent în Serie A, după o serie de șapte partide fără victorie, care a durat din decembrie 2017 până în ianuarie 2018. “Trebuie să încercăm să evităm scăderea concentrării. Vor fi momente când vom forța în ofensivă, însă ținând cont de faptul că jucăm contra unei echipe foarte bune, mai ales atunci când are mingea, o să fim nevoiți să facem și pasul înapoi. Am văzut că echipa mea a evoluat foarte mult și sper să o dovedească și mai mult aici. Vom încerca să menținem continuitatea modului în care am jucat în ultima perioadă”, a declarat Eusebio Di Francesco, tehnicianul romanilor.

Șahtior Donețk – AS Roma: echipe probabile

Șahtior Donețk: Pyatov – Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily -Fred, Stepanenko – Marlos, Taison, Bernard – Ferreyra. Antrenor: Paulo Fonsesca

AS Roma: Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov – De Rossi, Strootman – Cengiz Ünder, Nainggolan, Perotti – Džeko. Antrenor: Eusebio Di Francesco

Celelalte meciuri din Liga Campionilor

Juventus – Tottenham 2-2

Real Madrid – PSG 3-1

FC Basel – Manchester City 0-4

FC Porto – Liverpool 0-5

Bayern München – Beșiktaș 5-0

Chelsea – Barcelona 1-1

FC Sevilla – Manchester United (astăzi, ora 21.45, Telekomsport)