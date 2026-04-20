25 de weekenduri tematice pentru bucureșteni

În fiecare sâmbătă și duminică, între orele 10.00 și 22.00, cele două artere vor fi închise traficului auto și deschise publicului, oferind o oază de relaxare și socializare. Programul include spectacole de teatru, concerte, parade, ateliere pentru copii, activități sportive și dezbateri pe teme de interes urban, precum regenerarea orașului, ecologia, patrimoniul sau mobilitatea.

„Sunt adeptul evenimentelor de calitate, pentru toate vârstele, care să ne aducă împreună, ca o comunitate. Vă invit să redescoperim orașul, să lăsăm mașina acasă măcar în weekend, să ne plimbăm pe străzi tineri, bunici, copii”, a declarat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Primul weekend, 25-26 aprilie, va debuta cu tema „Orașul construit împreună”. În Piața Revoluției, vizitatorii vor putea explora o expoziție de proiecte de urbanism participativ organizată de Urbanize Hub, iar dezbaterile vor aborda modul în care cetățenii, comunitatea și administrația pot colabora pentru a transforma Bucureștiul într-un oraș mai prietenos și mai locuibil.

Activități diverse pentru toate gusturile

Programul include numeroase activități pentru toate vârstele: de la ateliere de colorat zmeie și confecționat marionete, la spectacole de magie, concerte și parade. De exemplu, sâmbătă, 25 aprilie, Opera Comică pentru Copii organizează o „Paradă a Personajelor” pe traseul Bulevardul Dacia -strada Ion Brezoianu, iar Piața Revoluției va găzdui un concert de muzică interbelică intitulat „Zaraza”. Tot sâmbătă, iubitorii de istorie vor putea participa la tururi ghidate pe Calea Victoriei, conduse de experți precum Ovidiu Neacșu și Alexandru Binescu.

Duminică, 26 aprilie, programul continuă cu ateliere de reciclare creativă, spectacole pentru copii și un eveniment special la Palatul CEC – „Noaptea dansului”. Punctul culminant al fiecărei zile va fi încheiat de flashmob-uri și concerte, inclusiv o reprezentație a trupei Robin and The Backstabbers sâmbătă seara.

Circulația, restricționată

Pentru desfășurarea evenimentului, Calea Victoriei și str. Ion Brezoianu devin pietonale între orele 10.00 și 22.00, traficul rutier fiind reluat în fiecare noapte, de la ora 23.00 până la 9.00 dimineața. Zonele afectate includ segmentele dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, respectiv între str. Lipscani și str. Valter Mărăcineanu. Pentru siguranța participanților, pistele de biciclete de pe aceste tronsoane vor fi și ele închise temporar.

