Un moment încărcat de emoție a impresionat telespectatorii Survivor România, după ce Aris Eram a avut ocazia să vorbească cu familia sa. Reacția concurentului a fost una puternică, iar imaginile au stârnit numeroase reacții în mediul online.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

În timpul apelului, emoțiile au fost copleșitoare. Alexia Eram a fost prima care a izbucnit în lacrimi, iar momentul a devenit rapid unul dintre cele mai comentate din emisiune. Dialogul dintre cei doi a fost marcat de sinceritate și dor, iar publicul a putut vedea o latură vulnerabilă a lui Aris Eram, rar expusă în competiție.

Alexia Eram i-a transmis fratelui său că întreaga familie îl susține necondiționat și că îi simte lipsa. Cuvintele ei au fost încărcate de emoție, iar fiecare detaliu a contat.

Alexia: Aris! Nu mai puteam… De abia așteptam să vorbesc cu tine.

Aris: Ia zi, care e treaba?

Alexia: Ți-am pregătit și un discurs, dar nu știu dacă mai pot să-l țin.

Aris: Hai, că ai 3 minute la dispoziție.

Alexia: Voiam doar să-ți spun că sunt extrem de mândră de tine…

Aris: Cred că o să plângi tu întâi.

Un moment cu adevărat copleșitor a fost atunci când i-a povestit despre reacțiile bunicului lor. În acel punct, Aris Eram nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. „Moșul tot timpul vine și ne spune «Ați văzut ce bun e Aris» și Mamina tot timpul e cu pumnii strânși la fiecare probă pe care o faci, la propriu, îți ține pumnii strânși”, i-a spus Alexia fratelui său.

Mesajul transmis de Alexia Eram a scos la iveală relația specială dintre cei doi frați. Ea i-a spus că îl iubește și că este mândră de el, iar sprijinul familiei a fost evident pe tot parcursul conversației.

De asemenea, sora concurentului a menționat că mama lor, Andreea Esca, îl visează frecvent, detaliu care a intensificat emoțiile momentului. „Când mi-a zis de bunicul meu mi-au dat lacrimile, chiar nu mă așteptam la toate astea. Vă iubesc pe toți și mai ales pe mama, să-i zici că îmi e foarte dor de ea”, a spus Aris.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE