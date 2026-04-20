„La mulți ani, Raisa! Sunt fericit că ești fetiță noastră, că ai o inima atât de mare și atât de multă dragoste de dăruit. Sufletul tău blând și curat este un dar de la Dumnezeu și fiecare zi petrecută împreună îmi reamintește ce norocos sunt că exiști în viața mea.

Astăzi împlinești 10 primăveri și, împreună cu surioara ta, Carolina, sunteți primăvară sufletului meu. Vă iubesc cât universul și voi fi mereu lângă voi, indiferent de drum.

Tata”, a scris Alexandru Ciucu pe contul de socializare.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat în urmă cu un an, când procesul s-a încheiat, iar acum, lucrurile par să se fi așezat în viața artistei și a fetelor sale. Cu toate astea, în ceea ce privește o nouă relație, vedeta spune că nu se gândește încă la asta.

„Noi n-am fost într-un proces de custodie, am fost într-un proces de divorț, unde principalul aspect pe care l-am discutat a fost programul fetițelor. Dar da, s-a încheiat”, a spus artista, pentru viva.ro.

Deși a fost nevoită să ia decizii care nu i-au plăcut, Alina Sorescu s-a gândit întotdeauna la binele fetițelor sale, care au nevoie de un echilibru în viața lor. Vedeta nu vrea să mai vorbească despre trauma prin care a trecut în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu.

„E o poveste foarte lungă, n-aș vrea să intru acum în detalii pentru că e un subiect care s-a discutat foarte mult. Importantă este liniștea fetițelor. Important este echilibrul lor. Pentru asta am luptat, pentru o rutină în programul lor școlar, în primul și în primul rând. Vom vedea, odată cu trecerea timpului, dacă programul de acum este cel mai bun pe termen lung pentru ele”, a spus vedeta pentru sursa citată

