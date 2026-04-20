Cum va fi vremea în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026, în Banat

Până în 23 aprilie, tendința va fi de răcire, astfel valorile termice vor caracteriza o vreme rece îndeosebi pe timpul nopților și dimineților, media temperaturilor maxime urmând a oscila între 14 și 16 grade Celsius, iar minimele vor coborî până spre 2 grade Celsius.

În 24 și 25 aprilie se va încălzi ușor, însă în perioada 26 – 28 aprilie ar fi posibilă o nouă scădere a valorilor de temperatură spre valori de 16 grade Celsius pe timpul zilei și 4 grade Celsius noaptea. La finalul lunii aprilie și începutul lunii mai prezenta estimare indică o creștere a temperaturii, atât în privința valorilor maxime, ce se vor situa în jurul a 20 de grade Celsius, cât și în cazul minimelor, ce vor atinge 6… 8 grade Celsius. Precipitații slabe cantitativ se vor semnala în primele zile ale acestei săptămâni (20, 21 și posibil în 22 aprilie), dar intervale cu precipitații sunt prognozate și după data de 27 aprilie.

Cum va fi vremea în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026, în Crișana

Până în 23 aprilie, tendința va fi de răcire, astfel valorile termice vor caracteriza o vreme rece îndeosebi pe timpul nopților și dimineților, media temperaturilor maxime urmând a oscila între 13 și 16 grade Celsius, iar minimele vor coborî până spre 1… 2 grade Celsius (izolat cu valori în jurul a 0 grade Celsius și condiții de brumă). În 24 și 25 aprilie se va încălzi ușor, însă în perioada 26 – 28 aprilie ar fi posibilă o nouă scădere a valorilor de temperatură spre valori de 16 grade Celsius pe timpul zilei și 2… 4 grade Celsius noaptea.

La finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, prezenta estimare indică o creștere a temperaturii, atât în privința valorilor maxime, ce se vor situa în jurul a 20 de grade Celsius, cât și în cazul minimelor, ce vor atinge 6… 7 grade Celsius. Precipitații se vor semnala în primele zile ale acestei săptămâni (20, 21 și posibil în 22 aprilie), dar intervale cu precipitații sunt prognozate și după 27 aprilie.

Cum va fi vremea în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026, în Transilvania

În prima zi din interval, vor fi temperaturi maxime de 16… 18 grade Celsius și minime de 4… 6 grade Celsius (valori apropiate de normalul climatologic), însă vremea va deveni rece în perioada 21 – 23 aprilie, când media temperaturilor maxime va fi de cel mult 10… 11 grade Celsius, iar minimele vor fi în general de 0… 2 grade Celsius (cu valori preponderent negative mai ales în depresiuni și condiții de brumă).

În perioada 23 – 28 aprilie, deși vor fi variații de la o zi la alta (încălzire ușoară în 24 și 25 aprilie și o nouă răcire posibilă în 26 și 27 aprilie), valorile termice se vor menține ușor sub mediile multianuale specifice perioadei, cu o medie a maximelor de 14… 16 Celsius și minime în jurul a 2 grade Celsius. Spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, scenariul cel mai probabil indicat de prezenta estimare este de încălzire treptată, astfel media zilnică a temperaturilor maxime va urca spre 18 grade Celsius, iar a celor minime la valori de 4… 5 grade Celsius. Precipitații predominant sub formă de ploaie se vor semnala în perioada 20 – 22 aprilie, când și cantitățile de apă vor fi pe arii restrânse însemnate. Intervale cu ploi sunt probabile și după 27 aprilie

Cum va fi vremea în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026, în Maramureș

Vremea va deveni rece în perioada 21 – 23 aprilie, când media temperaturilor maxime va fi de cel mult 12… 13 grade Celsius, iar minimele vor fi în general de 0…2 grade.

În perioada 23 – 28 aprilie, deși vor fi variații de la o zi la alta, valorile termice se vor menține sub mediile multianuale specifice perioadei, cu o medie a maximelor de 14… 15 grade Celsius și minime de 2… 3 grade Celsius.

Spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, ar fi o tendință de încălzire treptată, astfel temperaturile maxime se vor apropia de 20 de grade Celsius, iar cele minime vor prezenta o medie de 5… 6 grade Celsius. Un episod cu ploi va fi la începutul intervalului, când și cantitățile de apă vor fi însemnate, iar intervale cu ploi vor fi probabile și după 26 aprilie.

Cum va fi vremea în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026, în Moldova

Vremea va intra într-un proces de răcire, începând cu partea de nord a regiunii, astfel pentru 21 și 22 aprilie, media regională a temperaturilor maxime va fi de numai 10… 12 grade Celsius, iar pentru nopțile ce succed aceste zile (miercuri și joi dimineață) sunt estimate minime în general de 1… 2 grade Celsius. În perioada 23 – 28 aprilie, deși vor fi variații de la o zi la alta, valorile termice se vor menține în general sub mediile multianuale specifice perioadei, cu o medie a maximelor de 14… 16 grade Celsius și minime de 2… 4 grade Celsius. Și la nivelul acestei regiuni, o încălzire a vremii este indicată pentru finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, când media zilnică a temperaturilor maxime va urca spre 18 grade Celsius, iar a celor minime, la valori de 4… 6 grade Celsius.

Un episod cu precipitații este prognozat la începutul săptămânii, însă probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicată și în jurul datei de 24 aprilie și spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai.

Cum va fi vremea în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026, în Dobrogea

În prima zi din interval, vor fi temperaturi maxime de 18… 21 de grade Celsius și minime de 8… 10 grade Celsius (valori apropiate de normalul climatologic), însă vremea va deveni rece în perioada 21 – 23 aprilie, când media temperaturilor maxime va fi de cel mult 12… 13 grade Celsius, iar minimele vor fi de 4… 6 grade Celsius.

În perioada 23 – 28 aprilie, vor fi alternanțe de temperatură de la o zi la alta, astfel media regională a maximelor va fi cuprinsă între 14 și 18 grade Celsius, iar a celor minime se va situa în jurul a 7 grade Celsius.

Astfel de valori sunt probabile și pentru finalul intervalului de anticipație, cu o tendință mai clară de încălzire spre începutul lunii mai. Ploi sunt prognozate la începutul intervalului (în zilele de 20, 21 și 22 aprilie), dar și în celelalte zile, dar cu o probabilitate mai mare după 28 aprilie.

Cum va fi vremea în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026, în Muntenia

În prima zi vremea va fi caldă în cea mai mare parte a regiunii, cu o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade Celsius și minime în majoritatea lor cuprinse între 5 și 8 grade Celsius.

Răcirea va fi accentuată în 21 și 22 aprilie, când media temperaturilor maxime va fi de numai 12… 14 grade Celsius, iar pentru nopțile ce succed aceste zile (miercuri și joi dimineață) sunt estimate minime de 2… 4 grade Celsius (cu valori în jurul a 0 grade Celsius în special în zona deluroasă, unde vor fi condiții de brumă). În perioada 23 – 28 aprilie, vor fi alternanțe de temperatură de la o zi la alta, astfel media regională a maximelor va fi cuprinsă în general între 16 și 19 grade Celsius, iar a celor minime – între 4 și 6 grade Celsius. Astfel de valori sunt probabile și pentru finalul intervalului de anticipație, cu o tendință mai clară de încălzire spre începutul lunii mai, când sunt estimate maxime în jurul a 20 de grade Celsius și minime de 7… 8 grade Celsius. Ploi sunt prognozate la începutul intervalului (în special în 21 și 22 aprilie), iar cu o probabilitate mai mare și după 28 aprilie.

Cum va fi vremea în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026, în Oltenia

În primele două zile din interval, media temperaturilor maxime va fi de 17… 19 grade Celsius, iar a celor minime se va situa în jurul a 5 grade Celsius. Ziua de 22 aprilie va fi rece, cu temperaturi maxime în general de 11… 13 grade Celsius și minime în jurul a 2 grade Celsius (valori în jurul a 0 grade și condiții de brumă sunt prognozate în zona deluroasă). În perioada 23 – 28 aprilie vor fi alternanțe de temperatură de la o zi la alta, astfel media regională a maximelor va fi cuprinsă în general între 16 și 19 grade Celsius, iar a celor minime, între 4 și 6 grade Celsius.

Astfel de valori sunt probabile și pentru finalul intervalului de anticipație, cu o tendință mai clară de încălzire spre începutul lunii mai, când sunt estimate maxime în jurul a 20 de grade Celsius și minime de 8 grade Celsius.
Ploi sunt prognozate la începutul intervalului (în special în 21 și 22 aprilie), iar cu o probabilitate mai mare și după 28 aprilie.

Cum va fi vremea în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026, la munte

Vremea va deveni rece în perioada 21 – 23 aprilie, când media temperaturilor maxime pentru zona de munte va fi de 2… 4 grade Celsius, iar minimele preponderent negative vor prezenta o medie de -6…. -4 grade Celsius.

În perioada 23 – 28 aprilie vor fi alternanțe de temperatură de la o zi la alta, astfel că media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 4 și 7 grade Celsius, iar minimele se vor menține în general negative, cu o medie a acestora de -4… -2 grade Celsius.

O tendință mai clară de încălzire este estimată la începutul lunii mai, când sunt estimate maxime în jurul a 10 de grade Celsius și minime de 1… 2 grade Celsius. Un episod cu precipitații (ploi, lapoviță și ninsori) va fi la începutul intervalului în cea mai mare parte a zonei, când și cantitățile de apă vor fi însemnate, iar intervale cu ploi vor fi probabile și celelalte zile, mai ales după 27 aprilie.

În această dimineață, meteorologii au emis o serie de avertizări de fenomene severe în perioada 20 aprilie, ora 10.00, până pe 23 aprilie, ora 10.00. În acest interval, sunt prognozate ploi moderate, precipitații mixte în zonele montane și vânt puternic, alături de o răcire accentuată a vremii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
Viva.ro
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Programul „Străzi deschise - București” revine din 25 aprilie. Care vor fi zonele pietonale: traseul se extinde
Știri România 14:02
Programul „Străzi deschise – București” revine din 25 aprilie. Care vor fi zonele pietonale: traseul se extinde
CNAIR pornește recensământul rutier național: cum va fi monitorizat traficul
Știri România 12:57
CNAIR pornește recensământul rutier național: cum va fi monitorizat traficul
Parteneri
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Adevarul.ro
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Fanatik.ro
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Visul lui Andrei Bănuță a prins viață. Ce se întâmplă peste șase luni: „Îmi ocupă inima mai mult decât aș fi crezut”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:49
Visul lui Andrei Bănuță a prins viață. Ce se întâmplă peste șase luni: „Îmi ocupă inima mai mult decât aș fi crezut”
Conversația pe care Aris Eram a avut-o la Survivor cu sora lui. Ce i-a transmis Alexia Eram despre mama lor, Andreea Esca
Stiri Mondene 14:00
Conversația pe care Aris Eram a avut-o la Survivor cu sora lui. Ce i-a transmis Alexia Eram despre mama lor, Andreea Esca
Parteneri
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
TVMania.ro
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Stațiunea montană unde șoseaua a luat-o la vale şi riscă să cedeze. Reparațiile costă cât bugetul local
ObservatorNews.ro
Stațiunea montană unde șoseaua a luat-o la vale şi riscă să cedeze. Reparațiile costă cât bugetul local
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Mediafax.ro
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital

Politic

LIVE TEXT - PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. S-a decis întrebarea pentru „Momentul adevărului”
LiveText
Politică 12:54
LIVE TEXT – PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. S-a decis întrebarea pentru „Momentul adevărului”
Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar putea să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta”
Politică 12:36
Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar putea să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta”
Parteneri
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
ZiaruldeIasi.ro
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Fanatik.ro
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal