Bogdan Lobonț nu a participat la niciun Campionat Mondial, dar își amintește că la 12 ani a urmărit la televizor evoluția tricolorilor la Coppa del Mondo 1990 din Italia.

”Româna – Rusia. Lăcătuș, cu marele Dasaev. Ce început, direct patru pe patru. Țin minte că era primul meci important pe care îl vedeam la televizor. Mă refer la un Campionat Mondial. Aveam 12 ani. Îl așteptam cu emoții și l-am trăit cum am trăit fiecare zi pe care am petrecut-o pe ternul de fotbal. Eram acolo, mă simțeam pe teren. După acea victorie importantă am ieșit imediat afară, mi-am luat mingea și ziceam că sunt Lung. Mi-am luat colegii și le ziceam, ”Tu ești Lăcătuș, tu ești Andone, tu ești Rednic. Încercam să reproducem ce am văzut la televizor”, a rememorat ”Pisica”.



Bogdan Lobonț s-a retras oficial din activitate. Scrisoarea de adio a portarul naționalei. Generația ”apa plată cu lămâie” s-a ”pensionat”.