„Am prins patroni-balauri pentru vremurile alea. Erau oameni importanți și d-asta și fotbalul era altfel decât este în ziua de azi. Sechelariu la Bacău venea cu punga de bani în cabină. Erau și prime cât un salariu pe un an de zile. Erau și de cinci, șapte mii de dolari primele! În funcție de importanța meciurilor. Te chema la birouri și-ți dădea banii cash, nu existau carduri”, a spus acesta la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Omul care m-a marcat cel mai mult”

La Vasluiul lui Adrian Porumboiu sau Ceahlăul lui Gheorghe Ștefan a lucrat cu unul dintre cei mai existenți antrenori români: Viorel Hizo.

„Îi plăcea ca echipa să fie disciplinată, jucătorul să fie disciplinat, iar atunci când intră în antrenament să dea totul. Eu n-am avut niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. În timpul antrenamentelor dădeam totul sută la sută. Și asta a apreciat la mine. Este omul care m-a marcat cel mai mult. Toată lumea l-a catalogat ca fiind un antrenor dur, dar cu mine n-a fost rău deloc”, a mai declarat Croitoru.

Marius Croitoru (stânga) în tricoul celor de la Poli Timișoara | FOTO: sportpictures.eu

După ce-a mai trecut prin Kazahstan, la Atrau, Marius Croitoru s-a întors acasă. A jucat pentru Botoșani și Poli Timișoara, apoi a renunțat la cariera de profesionist.

Valeriu Iftime i-a propus să preia frâiele echipei sale ca „principal”. Și-a urmat „o perioadă fantastică”.

„Pentru ocazia asta o să-i rămân recunoscător toată viața. Pentru curajul pe care l-a avut! Era investiția dumnealui și nu poți să te joci. A riscat și cred că m-am ridicat la nivelul așteptărilor”, recunoaște.

„Am greșit că am preluat FC Argeș”

După trei ani la Botoșani și 115 meciuri în prima ligă, Croitoru a schimbat regiunea și-a ajuns la FCU Craiova. N-a rezistat mult, doar 13 etape, cerându-și singur plecarea de la formația lui Adrian Mititelu. Apoi, a ales FC Argeș, unde a plecat după doar 14 meciuri!

„Era mai bine să aștept o perioadă… Am greșit că am preluat FC Argeș! Era o echipă cu un profil diferit față de ce voiam eu. Am crezut că pot să schimb, să aduc anumiți jucători care să schimbe spre ce-mi doream.

Timpul era foarte scurt și n-a fost cea mai inspirată alegere a mea. Îmi pare rău… E clar că greșeala îmi aparține. Eu am acceptat să merg la Pitești și trebuia să mă gândesc mai mult și să analizez mai mult profilul jucătorilor, al echipei”, a mai spus Croitoru în cadrul emisiunii.

Hagi e cel mai bun jucător român pe care l-am văzut și despre care am citit. Pe Dobrin l-am văzut doar din videourile de pe internet, dar ritmul și stilul era puțin diferite. Pentru mine, Gică Hagi e cel mai mare fotbalist român! Ca antrenor este imens. În momentul de față, pentru mine e numărul 1. Marius Croitoru, antrenor:

