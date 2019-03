Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, caută antrenor de mult. Cu conturile doldora, acum are de unde alege. S-a oprit la Daniel Dobre, 50 de ani, pe care l-a reactivat după „era Cahill”, care a însemnat 4 ani glorioși, încununați cu atingerea primului loc WTA și cu titlul de la Roland Garros (2018).



După succesul repurtat la Roland Garros în concursul junioarelor, familia de machedoni din Constanța a Simonei s-a pus pe testat piața antrenorilor, în căutarea celei mai rentabile soluții pentru continuarea carierei la senioare a fiicei lor.

S-a apelat la Firicel Tomai, care performase cu Victor Hănescu („sferturi” la Roland Garros 2005) și care îi asigura jucătoarei cazare gratuită în București, scutind familia de efortul achitării unei chirii.

Înaintea lui Tomai, Stere Halep a abordat un alt antrenor plimbat prin circuit, Marius Vecerdea, în prezent proprietarul clubului de tenis Pamira și principalul contestatar al conducerii de la FR Tenis.

Tehnicianul sibian a refuzat-o, în 2009, pe micuță și pe părinții săi. La 10 ani distanță, în atelierul în care Simona a asistat la prima ședință de dezvoltare personală, Vecerdea, 44 de ani, s-a destăinuit cititorilor Libertatea.

Plictisită de stagiu

„Programele de dezvoltare personală prin ateliere de mental coaching, pregătire mentală. Sunt programele de suflet ale mele, începute din anul 2008, când, la întâlnirea de Cupa Davis România – Franța, am avut în vizită pe domnul Silviu Zancu și colegul lui de atunci, domnul Ionel Baciu, din Brașov, și am hotărât să avem primul stagiu de pregătire mentală. Din păcate, suntem singurul club de tenis din țară care face astfel de stagii, sunt stagii de câte o săptămână, cu două ateliere pe zi, două antrenamente pe teren, dpuă ateliere de pregăire mentală pe zi…

În 2008, Simona Halep a participat la acel prim stagiu, în prima zi, și a preferat, totuși, a doua zi să se retragă, să nu continue stagiul. Venise și ea, ca și mulți alți sportivi, la meciul de Cupa Davis cu Franța. Era Tsonga atunci printre componenții lotului francez”, afirmă Vecerdea, revenit de 13 ani în țară.

Întrebată, la un deceniu distanță de la acel moment, Simona spune că n-ar fi atins succesul fără să fi pus la punct factorul psihic. Și chiar întărește că ședințele din ultimii ani cu mental coach-ul i-au folosit din plin.

Motivul: un copil!

Vecerdea explică de ce n-a acceptat provocarea familiei Halep. „În 2009, am avut propunerea Simonei să fiu antrenorul ei și am refuzat-o tocmai din motive tehnice, în sensul că începusem să dezvolt clubul Pamira de la Sibiu, călătorisem foarte mult, în toate colțurile lumii, la toate Grand Slam-urile, între anii 2000 – 2006, și urma să se nască primul copil. Am preferat să rămân totuși acasă și să-mi văd de investiția de aici”.

Regrete? „În general, privesc viața mult mai relaxat și nici măcar nu-mi pun problema dacă să regret sau să nu regret ceva anume, cu atât mai puțin dacă aș fi fost sau nu antrenorul Simonei Halep. Poate dacă eram, nici nu ajungea așa de sus, dar poate era o altfel de persoană”.

Soția, prietenă cu nevasta lui Federer

Tenisul înseamnă o aventură în jurul globului. „Mi-a făcut mare plăcere să călătoresc în toate colțurile lumii și să am o astfel de experiență, să pot să văd locuri, să cunosc diferite abordări ale unor antrenori diferiți, ale unor federații diferite, sisteme diferite, cu atât mai mult persoane. Să am ocazia să-l cunosc pe Roger Federer în persoană, prin faptul că am cunoscut- pe Mirka Vavrinec, înainte ca ei doi să se cunoască (n.r. – s-a întâmplat la JO de la Beijing 2008). Mirka este născută în Slovacia, la o aruncătură de băț de locul unde este născută soția mea și așa am avut ocazia să-l cunosc și pe Roger mai bine și să povestesc cu el. Am avut experiențe extraordinare”.

Cum a fost învinsă Serena Williams

Trecutul lui Vecerdea ascunde multe ore pe terenurile de tenis din Florida:

„În SUA, între anii 2000 și 2006 am fost, pe lângă coordonatorul unei academii de tenis și după aceea proprietarul academiei cu mai mulți antrenori, și antrenor în cadrul circuitului WTA. Am lucrat cu mai multe jucătoare, cu Elena Dementieva, dar cel mai important cu Alina Jidkova, o fată pe care am luat-o de pe locul 800-900 și am mers împreună până la locul 51 mondial. A avut câteva victorii importante, inclusiv împotriva Serenei Williams. Mi-am adus aportul în mod deosebit la victoria împotriva Serenei, în 2005 (n.r. – 2004). Am avut o experiență interesantă. Am fost sparring partnerul Serenei și al surorii ei, Venus, în anul 2000, și am avut ocazia să le cunoscut un pic mai de aproape, astfel încât să pot să invoc o anumită strategie la acel meci din 2005”.

Românul a urcat-o pe rusoaica Alina Jidkova pe locul 51 WTA în martie 2005. Cu un an înainte, la turneul de la Linz (Austria), Jidkova a bătut-o pe Serena Williams, administrându-i un halucinant 7-6 (5), 6-2. Serena era pe locul 9 WTA, iar Jidkova – pe 73 WTA. Scorul general Serena Williams – Alina Jidkova este 1-1. Rusoaica, ajunsă la 42 de ani, s-a retras din circuit, între timp.

FOTO&VIDEO: Dumitru Angelescu

