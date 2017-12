Martin Ambros, primul obiectiv ratat la naționala feminină de handbal a României: ”A fost multă presiune pe noi”. Principala țintă a spaniolului este calificarea la JO Tokyo 2020

Martin Ambros, primul obiectiv ratat la naționala feminină de handbal a României. Tricolorele au plecat la Mondialul din Germania cu țelul de a se clasa în primele șase locuri, dar a fost eliminată în optimi de Cehia, 27-28. Principala țintă a selecționerului spaniol în vârstă de 49 de ani este calificarea la JO Tokyo 2020.

Martin Ambros, care a semnat în octombrie 2016 un contract cu FRH până în 2020, crede că jucătoarele au clacat psihic în finalul partidei cu Cehia.

”Singurul lucru important este că am pierdut azi. Cehia a fost mai bună pe final, pe momentele importante a revenit de fiecare dată. A jucat cu încredere tot timpul şi a avut o singură ocazie să revină pe tabelă.

E clar că în anumite momente am tratat meciul altfel ca în meciurile de până acum. Cehia a jucat foarte inteligent, rapid, mai ales în repriza a doua, când a avut nevoie. Noi am fost obosiţi, sub presiune, nu am fost suficient de buni în anumite situaţii, norocoşi.

A fost multă presiune pe noi, dar noi trebuie să fim mândri de această echipă, care a arătat dorinţă şi motivare. Poate nu e bună prea multă motivare, trebuia să găsim mai mult echilibru. Nu a ieşit bine azi. Trebuia să fim mai relaxaţi, ne-am dorit foarte mult, nu vă puteţi imagina cât de mult, dar uneori asta nu e bine. Nu ne lasă să jucăm cum ne dorim, vin momente critice.

Împreună cu echipa, încercăm să găsim o cale. Nu a ieşit azi, dar fetele au făcut treabă foarte bună în meciurile de până acum”, a declarat Ambros Martin, la Telekom Sport, la finalul partidei cu Cehia.

Campionatul Mondial din Germania a fost a doua competiție majoră pentru Martin Ambros pe banca naționalei feminine de handbal a României. Anul trecut, ibericul le-a dus pe tricolore pe locul 5 la CE 2016.

Până la Jocurile Olimpice 2020, România mai are ca obiectiv calificarea la Euro 2018 și la Mondialul din 2019.