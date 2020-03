„Totul s-a întâmplat acum două ore (n.r. în jurul orei 10:00). Era acasă, la Reșița! Ambulanța a ajuns foarte repede la el, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic. S-au făcut toate manevrele de resuscitare, dar s-a întâmplat o tragedie. Nu l-au mai putut salva. A murit, săracul… Acum, trupul lui e la spital pentru autopsie. Dumnezeu să-l ierte”, a dat Dorinel Munteanu amănunte pentru GSP.RO.

Laurențiu Diniță, fostul atacant al „militarilor”, a dat detalii despre un episod mai puțin cunoscut: în 2019, Martin Tudor a suferit un preinfarct, a notat GSP.RO.

În 2019, când lucra la Concordia Chiajna și se afla cu echipa într-un cantonament în Turcia, a suferit un preinfarct și a stat internat o zi.

„Îmi închipuiam că nu e grav”

Detalii a dat Laurențiu Diniță, probabil ultimul fost coleg de la Steaua care a vorbit cu el.

„Sunt șocat, tremur tot de când am aflat vestea, în urmă cu câteva minute. Ieri a fost ziua mea și chiar am vorbit cu el la telefon, mi-a urat la mulți ani și părea foarte ok. Într-adevăr a mai avut o problemă, nu s-a simțit bine.

A făcut un preinfarct, a stat internat o zi la spital, i-au făcut investigații și îmi închipuiam că nimic nu era grav, din moment ce i-au dat drumul. Știu că s-a speriat foarte tare. Nu am cuvinte să spun ce simt acum. Dumnezeu să-l odihnească”, a declarat Laurențiu Diniță.

