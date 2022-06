Mărturia unui mare antrenor: cum a revigorat jucătoarea Simona Halep cariera antrenorului Patrick Mouratoglou

Pe o mică scenă amenajată în cadrul BT Arena, în blugi și încălțat cu pantofi sport albi, Patrick Mouratoglou a susținut un masterclass, ajutat numai de câteva notițe pe hârtie.

A vorbit despre „arta de a antrena”, dar a insistat că lucrurile pe care le spune nu se aplică doar tenisului, ci sunt mai generale. Într-adevăr, masterclass-ul, dezbrăcat de detalii tehnice, s-a simțit mai degrabă ca o lecție de empatie și umanitate decât de tenis.

Mouratoglou a insistat asupra faptului că nu există o metodă de antrenorat care să meargă la toți jucătorii, ci mai degrabă trebuie găsită metoda pentru fiecare jucător. El a insistat și asupra nevoii de a crea o relație de încredere cu jucătorul, de a „învăța” persoana: „cine e, de unde vine, cum vede tenisul, cât de încrezătoare e în fiecare lovitură, cum se simte când pierde, când câștigă, ce limbaj folosește”.

Celebrul antrenor francez, care, înainte de Halep, lucrase timp de 10 de ani cu Serena Williams, a răspuns și întrebărilor venite de la public și, deloc surprinzător, majoritatea s-au concentrat pe relația sa cu românca.

Mouratoglou a povestit cum a ajuns să fie antrenorul Simonei. „Nu mai lucrasem de opt luni și credeam sincer că nu voi mai antrena pe nimeni niciodată. Îmi pierdusem entuziasmul pentru această meserie. Știu că principala mea calitate este entuziasmul și simțeam că îl pierdusem. Le-am și spus celor apropiați că probabil Serena a fost ultima mea jucătoare. Apoi a apărut Simona la academia mea, am mers la un prânz împreună și am venit să o urmăresc 15 minute la un antrenament”.

Pentru că i-a plăcut mult ce vedea, Mouratoglou a revenit a doua zi să o vadă pe Simona la antrenament. În a treia zi, a luat racheta și a început să discute cu jucătoarea despre ce făcuse.

Am trăit emoții incredibile, pe teren cu ea. M-am gândit: wow, nu am terminat deloc cu asta. Și i-am spus: mulțumesc, pentru că datorită ție iubesc din nou meseria asta – și credeam că n-o mai iubesc.