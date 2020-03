De Paul Tecuceanu,

„Din fericire, am trecut peste și încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sfatul meu pentru toată lunea e să nu ia boala asta în glumă, e un lucru foarte serios. Am fost testat pentru COVID-19 acum două săptămâni. Am avut nevoie de oxigen. Nu mai puteam să respir, eram speriat și nu știam ce-o să se întâmple cu mine”, a declarat Lee Duffy.

Lee Duffy evoluează pe postul de atacant, iar în prezent se află sub contract cu Newry City, club din Irlanda de Nord.

