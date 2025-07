Victoria lui Verstappen la Marele Premiu al Belgiei

Pilotul olandez Max Verstappen a câștigat cursa sprint a Marelui Premiu al Belgiei, demonstrând o performanță remarcabilă pentru echipa Red Bull. Potrivit The Guardian, Verstappen a depășit mașinile McLaren conduse de Oscar Piastri și Lando Norris, care au terminat pe locurile doi și trei.

Cursa sprint de 15 ture a fost dominată de Verstappen, care a preluat conducerea încă de la start. Charles Leclerc de la Ferrari a terminat pe locul patru, în timp ce Lewis Hamilton, coechipierul lui Verstappen, a încheiat doar pe poziția a 15-a.

Reacția lui Max Verstappen după victoria din Belgia

Pilotul a oferit și câteva declarații după victoria din Belgia. Max Verstappen spune că nu își permitea să facă greșeli mari și spune că a fost tot timpul conștient de provocările apărute în timpul cursei.

„A funcționat foarte bine, aceasta este evident singura oportunitate pe care o vei avea împotriva lor și am profitat de ea.

Știam că va fi foarte dificil să-i țin în spate, ne-am jucat ca pisica și șoarecele, cu DRS, utilizarea bateriei și a fost o cursă bună în limita a șapte zecimi.

Nu-mi puteam permite să fac greșeli mari, am avut un mic blocaj în ultimul viraj, dar în afară de asta a fost un rezultat grozav să-i țin în spate și să obțin o victorie aici. Să ai o victorie la Spa încă contează, sunt foarte mulțumit de ceea ce am făcut acolo”, a spus Max Verstappen, potrivit The Guardian.

Recomandări Drumul senatorului Ciprian Paul Pintea de la contravențional la penal. Minciuna pe care a spus-o judecătorilor pentru a scăpa basma curată

Strategia Red Bull

Aceasta a fost prima cursă pentru Red Bull fără fostul director de echipă Christian Horner, recent demis. Echipa a adus îmbunătățiri pentru această cursă, inclusiv o aripă frontală revizuită, și a riscat cu setările pentru a maximiza viteza de vârf.

Deși în calificări Max Verstappen a fost cu o jumătate de secundă în urma lui Piastri, în cursă pilotul olandez a fost decisiv și îndrăzneț, profitând de singura sa șansă cu autoritate clinică.

Lupta strânsă cu McLaren

Piastri a menținut conducerea la startul scurt spre La Source, dar Verstappen a profitat de aspirație în spatele McLaren-ului pe linia dreaptă Kemmel și a preluat conducerea la Les Combes. Red Bull a folosit o aripă subțire pentru viteză pe linie dreaptă, maximizând avantajul în primul sector rapid.

Piastri l-a hărțuit pe Max Verstappen, căutând o cale de depășire, dar olandezul și-a folosit avantajul de viteză pentru a rămâne la distanță în prima parte a turului.

Recomandări Nicuşor Dan, întrebat din nou despre Dragoş Anastasiu, după ce inițial a cerut răgaz ca să se informeze: „E o problemă mare”

„Încerci să ții mașini mai rapide în spate, așa că trebuie să conduci peste limita a ceea ce crezi că este posibil. Managementul anvelopelor este dat uitării, așa că asta face totul foarte dificil, fac practic 15 ture de calificare pentru a-i ține în spate pe o pistă unde managementul anvelopelor este important. Nu a fost ușor, dar am reușit să o facem și sunt foarte fericit de asta”, a spus pilotul Max Verstappen.

LAP 9/15



It's getting very tight between the top three 🤏



Meanwhile at the back of the field, Alpine have got Gasly out on track and circulating 👏#F1Sprint #BelgianGP pic.twitter.com/9H7JhyiChR — Formula 1 (@F1) July 26, 2025

Perspective pentru cursa principală

Întrebat despre șansele sale pentru pole position în cursa principală, Max Verstappen a mărturisit că nu este sigur.

„Nu sunt sigur dacă pole-ul este posibil, dar vom încerca tot ce putem și vom avea câteva idei despre ce vrem să facem și vom încerca să fim cât mai aproape posibil de ei”, a spus el.

Această victorie în cursa sprint consolidează poziția lui Max Verstappen ca cel mai de succes pilot în acest format scurt de cursă, fiind a 12-a sa victorie și a doua în Belgia.

Recomandări Demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, cerută de angajații Guvernului Bolojan: „Un om care, vreme de aproape un deceniu, a mituit”

Cu această performanță, Max Verstappen și Red Bull și-au demonstrat încă o dată dominația în Formula 1, chiar și în fața provocărilor din partea echipelor rivale.

Detalii importante din cariera lui Max Verstappen

Max Verstappen este un pilot de Formula 1 olandez, născut pe 30 septembrie 1997 în Hasselt, Belgia. Este fiul fostului pilot de Formula 1 Jos Verstappen și al fostei concurente de karting Sophie Kumpen.

Max a debutat în Formula 1 la doar 17 ani, devenind cel mai tânăr pilot care a participat vreodată în această competiție, în 2015, la Marele Premiu al Australiei. După o perioadă în echipa Toro Rosso, a fost promovat la Red Bull Racing în 2016, unde și-a câștigat primul Mare Premiu în aceeași anul, devenind astfel cel mai tânăr câștigător din istoria F1.

De atunci, Verstappen a devenit unul dintre cei mai de succes piloți ai sportului, câștigând patru titluri consecutive de campion mondial la piloți în 2021, 2022, 2023 și 2024. El este cunoscut pentru stilul său agresiv de condus, abilitățile de depășire și performanțele remarcabile în curse, stabilind numeroase recorduri.

Care sunt cele mai importante recorduri ale lui Max Verstappen

Cele mai importante recorduri ale lui Max Verstappen în Formula 1 includ:

Cel mai tânăr pilot care a concurat într-o cursă de F1 (17 ani și 166 zile, 2015);

Cel mai tânăr pilot care a obținut puncte în F1 (17 ani și 180 zile);

Cel mai tânăr câștigător al unui Mare Premiu (18 ani și 228 zile, 2016);

Cel mai tânăr pilot care a realizat un Grand Slam (pole position, victorie, cel mai rapid tur și conducere integrală a cursei, 2021;

Cele mai multe victorii într-un sezon: 19 victorii în 2023 (doar 22 curse în total), record doborât față de propriul precedent de 16 victorii în 2022;

Cele mai multe victorii consecutive: 10 victorii în 2023, depășind recordul de 9 al lui Sebastian Vettel;

Cel mai mare procentaj de victorii într-un sezon: 86,36% în 2023;

Cel mai mare procentaj de tururi conduse într-un sezon: 75,70% în 2023, depășind un record care dura din 1963;

Cele mai multe pole position-uri transformate în victorii consecutive: 16 din 16 pole-uri în 2022-2023;

Cea mai lungă perioadă consecutivă în fruntea Campionatului Mondial: 39 de curse, depășind recordul lui Michael Schumacher;

Cele mai multe puncte obținute consecutiv: 1004 puncte, depășind recordul anterior al lui Lewis Hamilton;

Locul 3 all-time în clasamentul cu cele mai multe victorii în F1: 54 de victorii (la momentul raportării), egalând Alain Prost și urmărind Sebastian Vettel (53) și legende precum Michael Schumacher (91) și Lewis Hamilton (103);

Primul pilot care a câștigat Grand Prix-uri din 10 poziții diferite pe grila de start.

Pe lângă acestea, Verstappen se distinge prin recorduri legate de numeroase podiumuri, hattrick-uri (pole+victorie+fastest lap) într-un sezon, și performanțe unice cum ar fi 6 opriri la boxe într-o singură cursă (Marele Premiu al Țărilor de Jos 2023).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE