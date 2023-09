UPDATE ora 22.57: Partida România – Kosovo a fost reluată pe Arena Națională din Capitală, la ora 22.55. Arbitrul i-a avertizat pe jucători că va opri definitiv meciul la o nouă abatere.

De altfel, și crainicul arenei a anunțat că la următorul incident partida se va încheia.

Meciul s-a reluat de la minutul 18, după o întrerupere care a durat aproximativ 50 de minute.

UPDATE ora 22.48: Jucătorii s-au întors pe teren, la 35 de minute de când meciul a fost oprit.

Știrea inițială: Potrivit GSP, ultrașii din gruparea „Uniți sub tricolor” au venit cu un banner „Basarabia e România, Kosovo e Serbia”. Fanii au aruncat și cu petarde și au aprins torțe.

