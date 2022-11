Grupa C este una dintre cele mai disputate de la această ediţie a turneului final. Favoritele grupei înaintea competiţiei, Argentina şi Polonia, se întâlnesc în meci direct, la fel Mexicul şi Arabia Saudită. Toate cele patru formaţii păstrează şanse de calificare, aşa că putem spera la întâlniri interesante.

De notat că echipele calificate din Grupa C vor juca în optimi împotriva formaţiilor din Grupa D, astfel: câştigătoarea Grupei C cu ocupanta locului 2 din Grupa D şi învingătoarea Grupei D cu locul 2 din Grupa C. Vezi ce meciuri au loc miercuri, la Cupa Mondială!

Programul zilei de 30 noiembrie

ora 17.00: Danemarca – Australia (Al Janoub Stadium, Grupa D);

ora 17.00: Tunisia – Franța (Education City Stadium, Grupa D);

ora 21.00: Polonia – Argentina (Stadium 974, Grupa C);

ora 21.00: Arabia Saudită – Mexic (Lusail Stadium, Grupa C).

Rezultatele înregistrate până acum în grupele C şi D

Grupa C

2 noiembrie, ora 12.00: Argentina – Arabia Saudită (Lusail Stadium), scor 1-2;

Au marcat: Lionel Messi (10 pen.)/ Salem Aldawsari (53), Saleh Alshehri (48).

22 noiembrie, ora 18.00: Mexic – Polonia (Stadium 974), scor 0-0;

26 noiembrie, ora 15.00: Polonia – Arabia Saudită (Education City Stadium), scor 2-0;

Au marcat: Piotr Zielinski (39), Robert Lewandowski (82).

26 noiembrie, ora 21.00: Argentina – Mexic (Lusail Stadium), scor 2-0;

Au marcat: Lionel Messi (64), Enzo Fernandez (87).

Grupa D

22 noiembrie, ora 15.00: Danemarca – Tunisia (Education City Stadium), scor 0-0;

22 noiembrie, ora 21.00: Franța – Australia (Al Janoub Stadium), scor 4-1;

Au marcat: Adrien Rabiot (27), Olivier Giroud (32, 71), Kylian Mbappe (68)/ Craig Goodwin (9).

26 noiembrie, ora 12.00: Tunisia – Australia (Al Janoub Stadium), scor 0-1;

A marcat: Mitch Duke ’23.

26 noiembrie, ora 18.00: Franța – Danemarca (Stadium 974), scor 2-1;

Au marcat: Kylian Mbappe (61, 86)/ Andreas Christensen (68).

Pentru a vedea ce partide se joacă în celelalte grupe consultă programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal Qatar 2022!

Cel mai mare spectacol fotbalistic al planetei, Cupa Mondială, a început duminică, 20 noiembrie 2022, şi îi va încânta pe microbişti până duminică, 18 decembrie 2022.

Cele opt stadioane care găzduiesc întâlnirile au fost construite la nivelul cel mai înalt din punctul de vedere al experienţei pe care spectatorii o pot trăi la un meci de fotbal.

Este pentru a doua oară în istoria competiției când turneul final FIFA este organizat într-o țară din Asia, după cel din Coreea de Sud şi Japonia, desfășurat în 2002. În același timp, turneul qatariot este primul de acest gen găzduit în Orientul Mijlociu şi tot primul ţinut iarna, în emisfera nordică.

