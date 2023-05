Campionul mondial Leo Messi pare tot mai detașat de situația grupării qatariotului Nasser Al-Khelaifi. Liga Campionilor a fost un fiasco, iar în Ligue 1, PSG mai are doar cinci puncte avans în fața lui Marseille, cu 5 runde înainte de final.

În acest context complicat, „Puricele” a ales să plece în Arabia Saudită pentru a rezolva chestiuni legate de contractele lui publicitare.

A lipsit nemotivat de la antrenamentul programat luni, 1 mai, deși tehnicianul Christophe Galtier le anulase jucătorilor ziua liberă și programase o ședință de pregătire la Camp des Loges , „pedeapsă” pentru eșecul surprinzător cu Lorient (1-3).

Nimeni de la PSG n-a știut nimic de vizita lui Messi la Riad, unde promovează turismul pentru țara din Golf.

Iar imagini cu Messi, care a fost însoțit de familie în Golf, au fost publicate chiar de ministrul turismului de la Riad. Potrivit contractului său publicitar, el trebuie să promoveze imaginea Arabiei Saudite, federația de la Riad dorind să candideze la organizarea CM 2030.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences. We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. ?? #WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08

În condițiile în care Messi n-a avut acordul clubului, argentinianul a fost suspendat pentru două săptămâni, cu efect imediat. Nu va putea juca, nu se va putea antrena cu restul echipei și nu va fi plătit în această perioadă.

Informația, confirmată de L’Equipe. a fost publicată, în premieră, de jurnalistul Fabrizio Romano.

? Paris Saint-Germain have decided to suspend Lionel Messi with immediate effect for two weeks, sources confirm.



The suspension will take place now after Messis trip to Saudi NOT authorized by the club as per @RMCSport.



Messi side, still waiting on official communication. pic.twitter.com/j223WK2r5Z