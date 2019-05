Messi, tot mai aproape de trofeul de golgheter al sezonului în Liga Campionilor

Messi a ajuns la 12 goluri marcate în această stagiune, cu patru mai mult decât polonezul Lewandowski (Bayern Munchen), care a părăsit competiţia, şi cu şase mai mult decât sârbul Dusan Tadic (Ajax), principalul contracandidat.

Messi are în total 112 goluri marcate în noul format al competiţiei (din 1992-93) şi de află la 14 lungimi de portughezul Cristiano Ronaldo, liderul absolut.

Clasamentul marcatorilor în ediţia 2018-2019 a Ligii Campionilor:

12 goluri: Messi (FC Barcelona)

8 goluri: Lewandowski (Bayern Munchen)

6 goluri: Aguero (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus Torino), Marega (FC Porto), Tadic (Ajax Amsterdam)

5 goluri: Dybala (Juventus), Dzeko (AS Roma), Harry Kane (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Neymar (Paris SG), Sterling (Manchester City)

4 goluri: Benzema (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Griezmann (Atlético Madrid), Guerreiro (Borussia Dortmund), Icardi (Inter Milano), Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (Paris SG), Roberto Firmino (Liverpool), Salah (Liverpool), Leroy Sane (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Heung-min Son (Tottenham)

3 goluri: Bale (Real Madrid), Bentaleb (Schalke 04), Bernat (Paris SG), Cornet (Lyon), Jesus Corona (Porto), Coutinho (FC Barcelona), L. de Jong (PSV Eindhoven), O. Dembele (FC Barcelona), Fekir (Lyon), Hoarau (Young Boys), Insigne (Napoli), Mertens (Napoli), Junior Moraes (Şahtior Doneţk), David Silva (Manchester City), Tagliafico (Ajax Amsterdam), Cengiz Under (AS Roma), van de Beek (Ajax Amsterdam), Vlasic (ŢSKA Moscova)

Cei mai buni marcatori din Liga Campionilor, începând cu sezonul 1992/93 (fără tururile preliminare):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) 126 goluri

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 112

3. Raul (+) 71

4. Karim Benzema (Real Madrid) 60

5. Ruud van Nistelrooy (+) 56

6. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) 53

7. Thierry Henry (+) 50

8. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) 48

8. Andrei Şevcenko (+) 48

10. Filippo Inzaghi (+) 46

…

Semnul (+) indică faptul că jucătorii respectivi nu mai sunt în activitate.

AGERPRES

Citește și: Pe urmele filmului care a șocat internetul. Femeia cu copil în brațe bătută în autogara din Zalău povestește prin ce a trecut

Citește mai multe despre Lionel Messi și Liga Campionilor pe Libertatea.