LIVESCORE Mihaela Buzărnescu – Elina Svitolina, în sferturi, la turneul de la Birmingham 2018 (azi, ora 19.30)

Mihaela a eliminat-o pe ucraineancă de la Roland Garros, dar nu găsește o semnificație aparte în reeditarea meciului cu Svitolina de la Paris (6-3, 7-5 pentru româncă).

“Mă bucur că am reușit să mă acomodez pe iarbă atât de repede și că am putut să am aceste rezultate bune și să joc bine. Va fi un meci ca oricare cu Svitolina, nu vreau să mă gândesc că joc cu ea.

Încerc să abordez fiecare meci cât mai bine și să nu mă gândesc ce va fi la final. M-aș bucura să ajung într-o fază superioară la Wimbledon. Recunosc că m-am adaptat bine pe iarbă în ultimii ani și mă simt destul de confortabil pe această suprafață. Cel mai mult îmi doresc să joc bine”, a declarat Mihaela Buzărnescu, la Digi Sport.

LIVE TEXT Mihaela Buzărnescu a învins-o pe Elina Svitolina și este în ”optimi” la Roland Garros 2018. O victorie minunată, cea mai tare a carierei!