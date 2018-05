Mihaela Buzărnescu – Petra Kvitova (sâmbătă, ora 12.00), finala de la Praga. ”Miki” n-are niciun titlu WTA. Mihaela Buzărnescu se laudă cu 22 de titluri ITF. Buzărnescu și Kvitova nu s-au întâlnit niciodată în circuitul feminin.

WTA PRAGA – finala

Mihaela Buzărnescu – Petra Kvitova (ora 12.00)

În finala de mâine, Buzărnescu va da peste favorita gazdelor, Petra Kvitova (cap de serie numrăul 2), care a trecut în semifinale de chinezoaica Shuai Zhang (6) 7-6 (6), 6-0. Kvitova, 28 ani și locul 10 WTA, este dublă câștigătoare la Wimbledon (2011 și 2014).

Forehand perfect from Mihaela Buzarnescu’s #PragueOpen shot of the day! pic.twitter.com/OqH208qmj3

— WTA (@WTA) May 4, 2018