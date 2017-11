Mihai Nistor, în selecționata de box a Europei. Va înfrunta un cubanez

Pe 22 noiembrie, la Praga, cea mai buna echipa de box a lumii, Cuba, va înfrunta din nou Europa. Cubanezii, care la ultima ediție a Campionatului Mondial au câștigat 5 din cele 10 titluri mondiale, au trimis la Praga (gala se va desfășura in sala Lucerna Palace) nume mari ca Erislandy Savon, Julio La Cruz Peraza, Lazaro Alvarez Estrada, Roniel Iglesias, Arlen Lopez sau Javier Ibanez Diaz.

După mai bine de 30 de la prima confruntare, desfășurată tot in Cehia, spectatorii vor vedea cei mai buni boxeri ai Europei împotriva Cubei, notează site-ul Federațiai Române de Box.

Din selecționata Europei va face parte și romanul Mihai Nistor, campion mondial APB, Mihai fiind ales de organizatori sa reprezinte bătrânul continent la +91 kg. Deși a fost calificat la ultima ediție a CM, Nistor nu a putut boxa fiind accidentat. La ultimul turneu internațional, Mihai a câștigat finala prin KO.

,,Mă bucur că România are un reprezentant la acest inedit meci Europa vs Cuba, lucru care reconfirmă valoarea boxului nostru. Cred că Mihai va face la Praga o bună propagandă boxului olimpic”, a declarat președintele FRB, Vasile Câtea.



Meciul Yoandy Toirac Ortega (Cuba) vs Mihai Nistor (Europa) va fi meciul vedeta al galei care are in program 7 meciuri AOB și mai multe dispute de fete. Nistor a plecat astăzi dimineața spre Praga fiind însoțit de antrenorul Virgil Fasie.

Mihai Nistor: ”Cubanezii nu m-au speriat niciodată”

,,Cubanezii nu m-au speriat niciodată. Dacă vă amintiți, la Centura de Aur din 2013 am învins un cubanez. Sunt convins că voi face un meci bun și că voi învinge. Mă simt în formă”, a spus Mihai Nistor la plecare spre Praga.

