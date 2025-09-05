Tyson, aproape de 60 de ani, revine în ring

Mike Tyson este unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști din istorie. Supranumit „Iron Mike”, el a devenit campion mondial la categoria grea la doar 20 de ani, fiind cel mai tânăr boxer care a reușit această performanță.

Tyson s-a mai întors în ring în noiembrie 2024, într-un meci spectaculos împotriva lui Jake Paul. Atunci, el a pierdut la puncte după opt runde intense, dar evenimentul a arătat că fostul campion mondial încă poate atrage atenția milioanelor de fani.

„Nimeni nu credea că această luptă va avea loc vreodată. Încă nu-mi vine să cred că Floyd chiar vrea să facă asta. Va fi dăunător pentru sănătatea lui, dar el vrea să o facă – așa că e semnat și se întâmplă!”, a declarat Tyson, citat de presa internațională.

De-a lungul carierei, Tyson a disputat 58 de meciuri, dintre care a câștigat 50, iar 44 au fost prin knock-out.

Mayweather, neînvins în cariera profesionistă

Floyd Mayweather Jr., care va împlini 49 de ani în februarie 2026, este considerat unul dintre cei mai mari boxeri ai tuturor timpurilor.

„Știi că atunci când fac ceva, va fi mare și legendar. Sunt cel mai bun. Această luptă le va oferi fanilor ceea ce își doresc”, a spus Mayweather.

Floyd Mayweather Jr. are un palmares impresionant: 50 de victorii în 50 de meciuri profesioniste, fără nicio înfrângere. Dintre acestea, 27 au venit prin knock-out. Mayweather a fost campion mondial la cinci categorii diferite de greutate și se consideră cel mai bun boxer din istorie.

Data și locul, încă necunoscute

Deocamdată, data exactă și locul confruntării nu au fost stabilite. Producătorul CSI Sports a confirmat însă că evenimentul va fi transmis printr-un nou parteneriat de streaming și televiziune, promițând o audiență uriașă la nivel mondial.

Meciul demonstrativ Tyson–Mayweather se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase evenimente sportive ale anului 2026, aducând față în față două nume uriașe care au marcat istoria boxului.