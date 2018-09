Se întâmpla în 1969, când Mircea Rădulescu era tânăr asistent la Institutul de Cultură Fizică, viitorul IEFS. „Am intrat la ICF în 1959. A fost o concurență extrem de acerbă, cu zece pe loc”, a rememorat, pentru Libertatea, Mircea Rădulescu.

Fostul director al Școlii Federale de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal a continuat: „După ce am fost admis, m-am legitimat imediat la Sportul Studențesc. După ce am absolvit institutul, am devenit asistent. În această calitate, de proaspăt asistent la ICF, m-a chemat rectorul la el. „Auzi, Rădulescu, vreau să înființez și o echipă de fete și m-am gândit că tu ești potrivit ca antrenor!”, mi-a transmis rectorul. M-a luat total pe nepregătite, așa că de voie, de nevoie am acceptat postul”, ne-a spus Mircea Rădulescu.

Cum fotbalul feminin era aproape inexistent în România acelor ani, a fost dificil de încropit un lot. „A fost greu să convingem fetele să vină la fotbal. Am lipit afișe în care anunțam că se fac înscrieri și selecții și, după o perioadă, am strâns un lot de vreo 18 fete”, a continuat tehnicianul de 77 de ani. Faptul că, deși era doar asistent, devenise deja antrenor „cu acte în regulă” la echipa feminină a ICF-ului și în plus era „vedetă”, fiind căpitanul echipei „mari” a Sportului Studențesc, i s-a cam urcat la cap lui Mircea Rădulescu.

„Sincer, eram cam încrezut cu fetele și asta m-a costat. După un meci, stăteam afară și le așteptam să se schimbe pentru a discuta mai apoi despre cum a jucat fiecare. La un moment dat, vine una dintre ele și-mi spune: „Domnule profesor, vor fetele să vă spună ceva!”. Am zis „da, sigur” și am intrat în vestiar. Acolo am rămas fără glas. Mă așteptau toate goale-pușcă. Când m-au văzut că fac fețe-fețe au început să râdă. Nici nu știu cum am găsit ușa”, ne-a dezvăluit, râzând, Mircea Rădulescu.

Cu toate că „fetele erau drăguțe, nimic de zis”, viitorul selecționer al României a renunțat imediat la această funcție: „A doua zi, am mers direct la rector. Evident, nu i-am spus ce mi-au făcut fetele. L-am rugat doar să îi dea altcuiva acest post din cauză că nu mai pot să fac față programului!”.

În ceea ce privește „calitățile” feminine ale sportivelor pe care le-a pregătit, fostul selecționer al României ne-a declarat, râzând: „Dacă ne luăm strict după aceste „calități”, să știți că toate erau frumușele, nici de zis. Și cu fotbalul se împăcau binișor, cu toate că pe atunci, în România fotbalul feminin era la început de drum”.

Mircea Rădulescu a jucat timp de 12 ani la Sportul Studențesc, pe când echipa din Regie activa în, pe atunci, Divizia B. Apoi, și-a început cariera de antrenor tot la formația studențească (1977-1980).

Mircea Rădulescu a fost selecționerul României

După ce și-a agățat ghetele în cui, Mircea Rădulescu a trecut pe banca suspinelor. Mai întâi la echipa lui de suflet, Sportul Studențesc, apoi la naționala de tineret și la cea olimpică a României. Între 1990 și 1992 a fost selecționerul primei reprezentative tricolore. Apoi, au urmat alte trei naționale pe care Mircea Rădulescu le-a pregătit: Egipt (1993-1994), Siria (1997-1998) și Algeria (2000-2001). Între 2001 și 2014 a activat ca director al Școlii Federale de Antrenori, din cadrul Federației Române de Fotbal.

Contra a adus „soarele” la națională

Mircea Rădulescu are încredere deplină în actualul selecționer al României, Cosmin Contra. „Îmi place foarte mult de Cosmin Contra. Este un antrenor mereu pe fază, care nu se raportează deloc la trecut său de fotbalist. E modest, nu-i place să vorbesacă despre ce a făcut el ca fotbalist. Știe că tott ceea ce contează acum este prezentul și muncește, alături de staff-ul său, pentru a încerca să formeze o națională competitivă”.

În perioada în care se afla la conducerea Școlii Federale de Antrenori, Mircea Rădulescu l-a avut elev pentru Licența Pro pe Cosmin Contra. „Contra a fost un elev sârguincios, conștiincios și curios. Un tip extrem de activ. Nu am avut niciodată nimic să-i reproșez. E un tehnician care îmi dă încredere. După „era” Daum, cu Contra a apărut soarele și la echipa națională”.

Vede o victorie a tricolorilor la Ploiești

Despre meciul România – Muntenegru, de mâine, de la Ploiești, primul meci din Liga Națiunilor pentru echipa tricoloră, Mircea Rădulescu este optimist. „Se întâlnesc două echipe care n-au mai jucat de mut, înainte de Cupa Mondială. Avantajele noastre constau în fapul că avem un portar foarte bun, Tătărușanu, plus câțiva jucători, cei de la FCSB, de la Craiova sau care joacă în Cehia, care par în formă. Singura slăbiciune e că nu avem un golgheter consacrat. Chiar și așa sunt optimist. Cred că vom câștiga la minimum două goluri diferență„.

