De Vlad Nedelea,

Cornel Dinu nu e deloc impresionat de transferul făcut de Gigi Becali de la Botoșani.

”Nu rupe deloc gura târgului această aducere a lui Miron. Cei de la FCSB au nişte criterii total particulare, care se mai găsesc foarte rar pe undeva prin lume. Pe jucători îi aduce proprietarul echipei, pentru că îi place unul sau altul după un anumit meci. Un jucător trebuie să fie observat de mai multe ori. Nu mi se pare că s-au întărit foarte mult prin aducerea acestui «bufleiaş», pentru că şi Miron are câteva kilograme în plus. Dar ei au ajuns să joace și cu Popa, care, săracul, se luptă şi el, dar din păcate are vreo şase, şapte kilograme în plus”, a declarat Dinu la TV Telekom Sport.

Cifrele lui Andrei Miron

a debutat în Liga 1 la 20 de ani, în vara lui 2014, în tricoul Oțelului

are 173 de meciuri și 9 goluri în Liga 1

are 9 meciuri și 1 gol în echipa națională de tineret

800 de mii de euro e cota la care e evaluat în momentul de față Miron pe site-ul transfermarkt

3 ani e perioada pe care Miron a semnat cu FCSB

12 mii de euro e salariul pe care Miron îl va avea la FCSB, dublu față de cât câștiga la Botoșani

