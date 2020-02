De Ciprian Iana,

Prezentă, miercuri, la Palatul Parlamentului, alături de alte personalități din sport, cum ar fi Simona Halep, Ilie Năstase, Alina Dumitru, Cristian Gațu, Camelia Potec și Ștefan Birtalan, Nadia Comăneci a solicitat autorităților competente să ajute sportul românesc în această situație de criză.

”Dacă stăm şi nu ne ridicăm să spunem care este problema în sportul românesc nu facem nimic. Dar ideea nu a fost să arătăm cu degetul pe cineva, ci să găsim împreună o soluţie şi să facem ceva pentru sport aşa cum fac cei din străinătate. Nu este nimic extrem de complicat. Este nevoie doar de voinţă. Sportul a făcut foarte mult din punct de vedere al imaginii pentru România”, a precizat multipla campioană olimpică.

Nadia a adăugat: ” Încercăm să ieşim din această cutie. Pentru că nimeni nu are curajul să iasă din această cutie şi să facă ceva pentru sport. E important pentru generaţia de azi să vadă că are suportul nostru. Şi tinerii văd că sportul nu are finanţare. Văd şi ei când merg la competiţii ce au ceilalţi şi nu avem noi. Noi nu avem această obligaţie să fim aici şi să cerem. Conştiinţa ne obligă să încercăm să facem ceva pentru această generaţie care trebuie să aibă cel puţin oportunităţile pe care le-am avut noi”.

Cea mai mare gimnastă a României a dezvăluit că, în acest moment, în SUA sunt mai mulți antrenori români de gimmastică decât americani!

”Este păcat că avem aparatură în unele săli de gimnastică din anii ’70-’80. Ce am făcut noi la gimnastică în anii ’70 au copiat americanii tot… Ca să nu mai spun că la fiecare concurs naţional la care particip în Statele Unite sunt mai mulţi antrenori români de gimnastică decât antrenori americani. Deci trebuie să ne aducem aceşti antrenori înapoi, pentru că ei vor să vină. Dar aici nu au potenţial ca să aibă grijă de familii, de copii şi să facă performanţă”, a precizat Nadia Comăneci.

Multipla campioană olimpică a conchis: ”Noi am fost buni, am fost primii acum 40-50 de ani. De ce s-au luat alţii după noi, iar noi, acum, am rămas în urmă? Nu ştiu cine mai poate veni după noi”.

