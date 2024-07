Nadia Comăneci, după ce România a ocupat locul 7 în finală la JO 2024: „E un lucru pozitiv pentru gimastica românească”

„Au fost aşa sigure şi creative (n.r. – sportivele române). Sigure pe ele, eu mă bucur enorm, pentru că e un lucru pozitiv pentru gimnastica românească, pentru generaţia de astăzi şi pentru cele care urmează. În sfârşit, acum sper că nu mai are nimeni nimic de spus şi chiar dacă are ceva de spus, nu mai contează”, a declarat Nadia Comăneci.

„Am venit în finală pe echipe după 12 ani şi acum spunem că am ieşit pe locul 7. Adică ce facem, sărim după 12 ani de neparticipare direct pe locul doi? Au avut dificultate, frumuseţe, s-a văzut la execuţie. Au avut o dificultate mare la bârnă”, a continuat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci. Foto: Hepta

Zeița de la Montreal a văzut finala pe echipe din tribună alături de fosta jucătoare americană de tenis Serena Williams:

„Serenei i-am explicat cum este la gimnastică, pentru că nu a fost niciodată la un concurs de gimnastică. I-a plăcut foarte mult şi ei, şi fetiţei, care cred că face gimnastică”, a dezvăluit Nadia Comăneci.

Recomandări REPORTAJ Apa din Făcăeni, Ialomița, curge la robinet albă „ca varul”, neagră sau deloc. Oamenii dau vina pe luptele electorale și își fac curaj: „E ca apa minerală față de aia de la bloc!”

România a încheiat finala la echipe pe locul 7, după ce în calificări ocupase locul 8.

„A fost un concurs foarte bun, îi mulţumim Nadiei că ne-a fost alături şi că este mândră de noi. Sperăm ca la final să fie şi mai bine, pentru că putem. Am arătat că putem, am avansat cu un loc, am demonstrat tuturor că suntem bune. Sunt mândră şi de mine şi de echipa mea. Acum, încep grijile pentru mine, pentru finala la bârnă şi la sol”, a spus, după concurs, gimnasta Sabrina Voinea.

Echipa feminină de gimnastică a României nu mai participase la Jocurile Olimpice din 2012, când obținea medalia de bronz.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

FOTO: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Urmărește-ne pe Google News