Condamnarea lui Le Pen, un verdict cu implicații majore pentru societatea franceză

Decizia instanței are implicații semnificative nu doar pentru Adunarea Națională, partidul de extremă-dreapta condus de Le Pen, ci și pentru întregul spectru politic. Un pas extraordinar, dar unul pe care judecătorul care a prezidat l-a considerat necesar, deoarece nimeni nu are dreptul la „imunitate în încălcarea statului de drept”, scrie New York Times.

Există îngrijorări că acest verdict va exacerba scepticismul deja ridicat față de democrație în Franța, scrie The Times.

Reacții internaționale după condamnarea lui Le Pen. Acuzații de complot

Susținătorii lui Le Pen acuză deja un „establishment interesat” că încearcă să o elimine prin intermediul instanțelor. Deși aceste acuzații sunt nefondate, ele ar putea rezona cu o parte a electoratului într-o țară unde aproximativ un sfert dintre alegători ar dori ca armata să preia puterea.

Jordan Bardella, protejatul lui Le Pen, a declarat pe rețelele sociale: „Nu numai că Marine Le Pen a fost condamnată pe nedrept, dar democrația franceză a fost executată”.

Liderii de extremă dreapta din Europa, inclusiv Viktor Orban, prim-ministrul ungar, par să fie de acord.

Matteo Salvini, vicepremierul italian și liderul Lega, a reacționat la condamnarea lui Marine Le Pen în Franța, potrivit Le Figaro. El a criticat decizia, sugerând că este o tactică politică.

Chi ha paura del giudizio degli elettori, spesso si fa rassicurare dal giudizio dei tribunali.

A Parigi hanno condannato Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri Paesi come la Romania.

Quella contro… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 31, 2025

Nigel Farage, liderul Reform UK, a declarat pentru BBC că interzicerea lui Le Pen de a candida pentru o funcție publică este „o tendință” în Europa. „Și în Franța, au anulat un candidat. Un candidat care, fără îndoială, ar fi câștigat următoarele alegeri prezidențiale franceze. Și știți ce, mi se pare o acuzație foarte falsă.”, a declarat el.

Sondajele de opinie pentru alegerile prezidențiale publicat duminică îi acordau lui Le Pen între 34 și 37% din voturi, cu peste 10 puncte în fața celui mai apropiat rival.

Impact asupra strategiei politice. Va adopta Le Pen o abordare mai radicală?

Această decizie ar putea determina o schimbare în strategia lui Le Pen. Anterior, ea a încercat să atragă alegătorii moderați, dar acum ar putea adopta o abordare mai radicală, ceea ce ar putea adânci diviziunile din societatea franceză.

Le Pen va face apel. Dar ce șanse reale mai are?

Puțin mai devreme, avocatul lui Le Pen, Rodolphe Bosselut, a confirmat că aceasta va face apel la sentința de astăzi.

Cu toate acestea, editorialista Christine Ockrent a declarat pentru canalul BBC News că programul instanțelor franceze este supraîncărcat, astfel că ar putea trece între 18 luni și doi ani până când Le Pen va fi audiată în apel.

„Acest lucru ne aduce extrem de aproape de alegerile noastre prezidențiale din mai 2027”, spune ea.

„Este foarte posibil ca în acest caz particular, procesul să fie puțin accelerat, nu este sub controlul nimănui, cu excepția sistemului juridic.”

Căutarea unui nou candidat

Dacă nu reușește să anuleze decizia în apel, Adunarea Națională va trebui să găsească un alt candidat pentru alegerile din 2027. Jordan Bardella, protejatul lui Le Pen în vârstă de 29 de ani, este opțiunea evidentă.

Totuși, tânărul președinte al partidului, membru al Parlamentului European, este popular printre alegători, dar este văzut ca având puțină experiență, avertizează The Guardian.

Implicații pentru guvernul actual

Premierul François Bayrou se teme că Adunarea Națională ar putea acum să sprijine o moțiune de cenzură inițiată de stânga. Totuși, unii comentatori cred că Le Pen va ezita să provoace căderea guvernului, deoarece ar putea duce la noi alegeri în care ea și-ar pierde automat locul de deputat.

Conform The Times, această situație lasă politica franceză într-o stare de incertitudine și mai mare decât era deja. Rămâne de văzut cum se vor desfășura evenimentele în următoarele săptămâni și luni, pe măsură ce actorii politici se adaptează la noua realitate creată de decizia instanței.

