La finalul meciului, „Nole”, în vârstă de 38 de ani, a făcut o mică glumă pe seama vârstei, iar apoi l-a elogiat pe Alcaraz pentru performanța reușită, spaniolul de 22 de ani devenind cel mai tânăr jucător din istorie care realizează „Grand Slamul carierei”, (câștigarea tuturor celor patru turnee majore), doborând un record vechi de 88 de ani.

„Carlos, ceea ce faci este istoric și legendar. Ai încă mult timp înainte în cariera ta. Și sunt sigur că te voi mai vedea de multe ori în următorii 10 ani”, a spus el, glumind, în timp ce publicul a izbucnit în râs.

De asemenea, Djokovic i s-a adresat și fostului său rival Rafael Nadal, care a privit din tribune finala care a durat puțin peste 3 ore: „Apoi trebuie să vorbesc cu legendarul Rafa din tribune. Evident, este ciudat să te văd acolo (în tribune) și nu aici (pe teren). A fost o onoare să împart terenul cu tine. Prea multe legende spaniole, m-am simțit ca și cum aș fi jucat 2 contra 1 în acest meci”.

„Am încercat să răsplătesc asta cu un tenis bun de-a lungul anilor. Întotdeauna cred în mine, iar asta este ceva ce consider că este cu adevărat necesar. Mai ales când joci împotriva unor jucători de calitatea lui Carlos și Jannik. Sincer, nu credeam că voi mai participa vreodată la ceremonia de premiere a unui turneu de Grand Slam. Așadar, trebuie să vă mulțumesc pentru că m-ați susținut pe tot parcursul călătoriei mele”, a mai spus acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE