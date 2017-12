Obiectivul lui Marius Șumudică la Kayserispor. Câte puncte trebuie să facă ”Șumi”

Aducerea lui Marius Şumudică a fost o decizie pentru care Erol Bedir se felicită. Preşedintele lui Kayserispor spune că şi-a fixat la începutul sezonului un obiectiv de 25 de puncte pentru prima parte a campionatului. Kayserispor a strâns deja 30 de puncte, iar Erol Bedir este mulţumit.

Oficialul lui Kayserispor spune însă că se aşteaptă la o performanţă similară şi în partea a doua a sezonului. Ţinta conducerii lui Kayserispor este prezenţa în cupele europene. În acest moment, Kayserispor se află la 6 puncte distanţă de liderul Başakşehir, care a adunat până acum 36 de puncte.

”Până acum, am pierdut doar 3 meciuri. Am jucat 21 de meciuri oficiale, am fost învinşi în 3, avem 6 remize şi 12 victorii […] Dincolo de toate, am ajuns la 30 de puncte, cele 3 puncte (n.r. cu Malatyaspor) erau foarte importante pentru noi. Erau un mare bonus, dar nu au venit. Suntem în creştere, suntem pe drumul cel bun. La început, ţinta noastră era să adunăm 25 de puncte şi minimum 55 la finalul sezonului. Am adunat deja 30 de puncte, cred că în partea a doua a sezonului putem să mai facem cel puţin 25 de puncte. Cred că dacă vom face cel puţin 25 de puncte, ne atingem obiectivul”, a declarat Erol Bedir pentru kayserinews.com.