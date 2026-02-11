În a patra zi de competiții la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, Smaha, locul 20 în finala de sanie, a purtat mănuși cu inscripția „Memoria nu este o încălcare”, un gest simbolic prin care a dorit să atragă atenția asupra deciziei COI și să-și manifeste solidaritatea cu Heraskevici.

„Acesta este un mesaj despre faptul că memoria nu poate fi interzisă. Memoria nu este politică, nu poate fi luată sau negată. Am dorit să îl susțin pe Vladislav și echipa lui. Este un gest foarte puternic. Ne pare rău că primim atât de puțin sprijin, deoarece acest lucru nu contravine regulilor”, a declarat sportiva din Lvov, pentru Suspilne.

Pe 10 februarie, Vladislav Heraskevici a încălcat interdicția CIO și a purtat „casca memoriei” la un antrenament oficial. Pe cască sunt imprimate fotografii ale peste 20 de sportivi ucraineni uciși de invadatorii ruși.

Decizia CIO a fost criticată de oficialii ucraineni, inclusiv de președintele Volodimir Zelenski, care a subliniat importanța gestului lui Heraskevici.

Comitetul Naționalul Olimpic din Ucraina a solicitat CIO să permită utilizarea căștii, dar organismul a oferit doar un compromis parțial, permițând sportivului să poarte o banderolă sau o panglică neagră în locul acesteia.

Conform explicațiilor CIO, interdicția are la bază politicile de neutralitate ale competiției olimpice, care interzic simbolurile ce pot fi interpretate ca mesaje politice.

CIO a lăsat un snowboarder cu steagul Rusiei pe cască!

Pe de altă parte, snowboarderul italian Roland Fischnaller, 45 de ani, a concurat în calificările de slalom gigant paralel purtând o cască pe care se afla steagul rusesc.

Pe lângă steagul rusesc, casca lui Fishnaller prezintă și steagurile Statelor Unite, Italiei, Canadei, Coreei de Sud și Chinei, țările în care Fishnaller a concurat la Jocurile Olimpice.

CIO a explicat, pentru portalul ucrainean Tribuna: „Pe casca sportivului sunt înfățișate steagurile țărilor în care a participat la Jocurile Olimpice”.

Casca snowboarderului italian Roland Fischnaller

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE