De Daria Maria Diaconu,

„Mă doare inima când văd cât de devastatoare sunt incendiile de vegetație pentru oamenii și animalele din țară. Voi dona 500.000 de dolari pentru susținerea animalelor, voluntarilor care intervin la incendiile de vegetație și pompierilor din zona rurală”, a scris lewis Hamilton pe Twitter.

Pilotul de Formula 1 i-a îndemnat pe cei care îi citesc mesajul să doneze și ei.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. Im pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you havent already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq