Portarul Craiovei, Mirko Pigliacelli, l-a uimit pe legendarul Rică Răducanu: ”E nebun!”

Derby-ul FCSB – U Craiova a avut de toate. Vicecampioana a câştigat greu la capătul unui meci disputat şi tensionat în care s-au arătat și trei cartonaşe roşii, două oaspeţilor şi unul 'roş-albaştrilor'. Portarul Craiovei, Mirko Pigliacelli, a contribuit și el din plin la spectacol. La 1-0 pentru FCSB, Nuno Rocha a obținut o lovitură de la 11 metri, pe care goalkeeperul italian a transformat-o cu fentă, fără nicio șansă pentru Bălgrădean. Pigliacelli, care are și o pasă de gol în acest sezon, a mai ieșit în evidență și printr-o incursiune cu mingea la picior în afara careului mare, urmată de o pasă lungă și precisă pentru Bărbuț. Pigliacelli a marcat primul său gol în Liga I, după ce Universitatea a ratat cinci penalty-uri în acesta campionat (Mitriţă 2, Koljic 2, Fedele).

Rică: 'A bătut bine, dar golul doi e al lui'

Acțiunile italianul i-au amintit de tinerețe legendarului Rică Răducanu, 72 de ani. 'Tăticu, băiatul e cam nebun. Cum eram și eu. Mi-a plăcut cum a executat penalty-ul, dar are partea lui de vină la golul de 2-2, marcat de Filip. Trebuia să iasă, acolo. Eu am vreo 12 goluri marcate de la 11 metri. Băteam bine de tot. Am marcat pentru Rapid în Divizia B, dar am și ratat un penalty când jucam la Sportul Studențesc, într-un meci cu Schalke, în Cupa UEFA, în 1976. Nea Angelo Niculescu mi-a zis să execut. M-am dus cu fițe spre minge, dar portarul nu s-a mișcat și i-am dat-o în brațe. Eu am dat un gol și cu capul, într-un meci cu Farul, dar mi l-au anulat pentru ofsaid și Rapid a retrogradat'.

'Sunt un portar căruia îi place să marcheze. Mister a decis să execut penalty-ul. 'Ok, am dat gol'. Mister va decide dacă voi executa și următorul penalty pentru Craiova' – Mirko Pigliacelli, portar U Craiova

Mircea Bornescu, în top

Mircea Bornescu, 38 de ani, este portarul român cu cele mai multe goluri marcate de la punctul cu var în primele două eșaloane, 13 (Extensiv Craiova, FC Caracal și U Craiova în perioada 2004-2007). Pe plan internațional, topul este condus de brazilianul Rogerio Ceni, cu 131 de goluri înscrise, 53 din penalty (1990–2015) și paraguayanul José Luis Chilavert, 62 de goluri (1982–2004).

Cei 27 de portari cu goluri în Liga 1

Andrei Sepci (U Cluj)

Anghel Crețeanu (Juventus)

Aurel Crâsnic (Jiul)

Dan Ștefănescu (Farul)

Florin Tene (Gloria Bistrița)

Geza Boldizsar (Ferar Cluj)

Helmuth Duckadam (Steaua)

Ioan Munteanu (Dinamo Bacău)

Ioan Slavei (Gloria Arad)

Ionel Dinu (Brăila)

Ivan Endreffy (Juventus)

Janos Bojtor (Jiul)

Justin Apostol (CFR Galați)

Khalid Fouhami (Dinamo)

Mircea Bornescu (Craiova)

Petre Rădulescu (Unirea Tricolor)

Rică Răducanu (Rapid)

Robert Bălăeț (Pandurii)

Stanislav Konrad (Oțelul Reșița)

Ștefan Bathori I (Olimpia Satu Mare)

Tibor Kocsardi (CFR Galați)

Tudorel Călugăru (Oțelul Galați)

Vasile Bocșa (Reșița)

Vasile Cristea (U Cluj/Ferar Cluj)

Victor Dorin Roșca (Rm. Vâlcea)

Vilmos Zombory (Ripensia)

Mirko Pigliacelli (U Craiova)

